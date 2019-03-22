Yeni Zelanda Kenetlendi: Cuma Namazı Canlı Yayınlandı, Başbakan Ardern Hadis Okudu, Baş Örtüsü Taktı

Yeni Zelanda halkı 50 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısından 1 hafta sonra kılınan cuma namazında Müslümanlarla kenetlendi. Ülkenin tüm kentlerinde anma törenleri düzenlendi, Başbakan Jacinda Ardern hadis okudu, cuma ezanı canlı yayınlandı, ülkedeki kadınlar baş örtüsü taktı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından terörün hedefi olan El Nur ve Linwood camileri cuma namazıyla birlikte ibadete yeniden açıldı, ülkenin tüm kentlerinde anma törenleri düzenlendi. 5 milyon nüfuslu Yeni Zelanda teröre karşı kenetlenirken, Yeni Zelanda Televizyonu (TVNZ) ve Radyo Yeni Zelanda (RNZ) cuma ezanını canlı olarak yayınladı. Ezanın ardından terör kurbanlarına saygı amacıyla 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, Yeni Zelandalı kadınlar Müslüman kadınlara destek olmak amacıyla baş örtüsü taktı. Cuma namazı ve anma törenine binlerce kişi katılırken, güvenlik önlemleri en üst seviyede tutuldu. Terör saldırısının ardından söylemleri, aldığı tedbirler ve terör mağduru Müslüman vatandaşlarına yaklaşımlarıyla takdir toplayan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern de, Christchurch'deki Hagley Park'ta kılınan cuma namazına katıldı ve başörtüsü taktı. Başbakan Ardern konuşmasına hadisle başladı Namaz öncesindeki kısa konuşmasına hadisle başlayan Jacinda Ardern, "Peygamber Muhammed dedi ki 'karşılıklı şefkat, merhamet ve sempatileri ile inananlar tek bir beden gibidir. Vücudun herhangi bir kısmı acı çekerse, tüm vücut acı hisseder.' Yeni Zelanda'da sizinle. Yasta, biz biriz." ifadelerini kullandı. Linwood Camisi İmamı Alabi Lateef Zirullah tarafından okunan ezanın ardında hutbeye çıkan Alnoor Camisi İmamı Gamal Fouda, Başbakan Ardern, hükümet ve Yeni Zelandalılara desteklerinden dolayı teşekkür etti. Terörün, rengi, dini ve ırkı olmadığını vurgulayan Fouda, "Yeni Zelanda'nın yenilmez olduğunu gösterdik. Dünya bizde sevgi ve birliğin örneğini görebilir. Kalbimiz kırık ama biz kırılmadık (yenilmedik)." diye konuştu. Hagley Park'taki cuma namazının ardından yüzlerce Müslümanlar toplu cenaze namazı kılmak için ilk kurbanların defnedildiği Memorial Park Mezarlığı'na gitti. Başörtüsü fikri Doktor Ashman'dan geldi sosyal medyada #headscarfforharmony dayanışması Yeni Zelanda'daki terör saldırısının ardından ülke genelindeki anma törenlerinine katılan çoğu kadın, Müslüman kadınlara destek olmak amacıyla sembolik olarak baş örtüsü taktı. Bu fikir Auckland'de görev yapan Thaya Ashman isimli bir doktordan geldi. Ashman, Müslüman bir kadının "artık baş örtüsü takmaya korkuyorum, çünkü sokağa çıktığım zaman hedef olmak istemiyorum" sözlerinin ardından ülke genelinde bir kampanya başlatılmasını önerdi. Bu öneriye binlerce Yeni Zelandalı kadın destek verdi. Sosyal medyada #headscarfforharmony etiketiyle baş örtüsü takan kadınlar fotoğraflarını ve mesajlarını paylaştı. Doktor Thaya Ashman Müslümanlara hştaben "Sizinle birlikteyiz, sokakta kendinizi evinizde gibi hissetmenizi istiyoruz. Sizleri seviyor, size saygı duyuyor ve sizleri destekliyoruz" dedi. Doktor Ashman'ın Afganistan'da gönüllü olarak görev yapmasından sonra Müslümanlarla sık sık organizasyonlara katıldığı ve onlara destek olduğu ifade edildi.

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