Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda Kenevir İçin Referanduma Gidecek

Yeni Zelanda Kenevir İçin Referanduma Gidecek

45 dakika önce

Yeni Zelanda hükümeti, 2020 yılında ülke genelinde kenevir kullanımının yasallaşması için referanduma gidileceğini duyurdu.

Yeni Zelanda Kenevir İçin Referanduma Gidecek, System.String[]
Yeni Zelanda hükümeti, 2020 yılında ülke genelinde kenevir kullanımının yasallaşması için referanduma gidileceğini duyurdu.

Yeni Zelanda Adalet Bakanlığı, 2020 yılında ülke genelinde eğlence amaçlı kenevir kullanımının yasallaştırılmasına yönelik bir referandum yapılacağını duyurdu. Yeni Zelanda Adalet Bakanı Andrew Little, pazartesi günü kabinenin verdiği kararın ardından, "Biliyoruz ki bu olacak, yasanın bağlayıcı olacağına dair taahhüdümüz var. Şimdi sadece ayrıntılardaki boşluğu doldurmakla ilgili bir sorumuz var" dedi. Koalisyon partilerinden biri olan Yeşil Parti de referandum kararını memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Yeni Zelanda İlaç Vakfı, kenevirin Yeni Zelanda'da en çok kullanılan yasaya aykırı ilaç olduğunu söyleyerek, Yeni Zelandalıların yüzde 80'inin 25 yaşına kadar en az bir kere kenevir kullandığını bunlardan yüzde 10'unun ise ağır kullanıcılar olduklarını ifade etti.

Oylamanın, yasallaştırmanın lehine olması durumunda Yeni Zelanda eğlence amaçlı kenevir kullanımına izin veren ilk Asya Pasifik ülkesi olacak.

Geçtiğimiz yıl hükümetteki İşçi Partisi ve koalisyon partileri yaptıkları görüşmeler sonucunda konu ile ilgili bir oylama yapılması kararına varmıştı. Milletvekillerinin yeşil ışık yakmasının ardından yapılan kamuoyu yoklamasında Yeni Zelanda halkının üçte ikisi yasallaştırmayı tercih etmişti. - WELLINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:07 Kaynak: İHA

Adalet Bakanlığı, Kenevir, Yeni Zelanda, Güncel
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