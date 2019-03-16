Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda Kurbanlarının Arasında Filistinliler de Var

Yeni Zelanda Kurbanlarının Arasında Filistinliler de Var

1 saat önce

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Yeni Zelanda'da dün gerçekleştirilen terör saldırısı kurbanlarının arasında Filistinlilerin de bulunduğunu duyurdu.

Yeni Zelanda Kurbanlarının Arasında Filistinliler de Var, System.String[]
Filistin Dışişleri Bakanlığı, Yeni Zelanda'da dün gerçekleştirilen terör saldırısı kurbanlarının arasında Filistinlilerin de bulunduğunu duyurdu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yeni Zelanda'da dün gerçekleştirilen terör saldırısında 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği 6 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı. Açıklamada, 2 Filistinlinin akıbetinin de bilinmediği aktarıldı. Hayatını kaybedenlerin Abdul Fattah Qasim al-Dukka, Ali al-Madani, Atta Mohammed Alian, ve Amjad Hamid olduğu bildirilen açıklamada Waseem Daraghmeh, Eileen Daraghmeh, Basil Asaad, Shehadeh Al-Senawi, Mohammad Alian ve Khaled Hijjawi'nin de yaralandığı belirtildi.

Osama Abu Kwik ve Kamel Darwish'ten işte haber alınamadığı öğrenildi.

Filistin Büyükelçiliği'nin Yeni Zelandalı yetkililerle iletişimde olduğunu vurgulanan açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı mesajı gönderildi. - KUDÜS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:11 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cami Katliamında Saldırgana Engel Olmaya Çalışırken Öldürüldü Cami Kapısında Bekleyen Kişinin Katile Son Sözü "Merhaba Kardeşim" Oldu Yeni Zelanda'daki Cami Katliamını Öven Ekşi Sözlük Yazarı Tutuklandı Fotoğrafı Yeni Zelanda Saldırısının Simgesi Olan Muhsin el-Harbi Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 17:21:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda Kurbanlarının Arasında Filistinliler de Var
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]