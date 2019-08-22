Yeni Zelanda: Meclis başkanı oturumu yönetirken biberonla bebek besledi
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Yeni Zelanda Temsilciler Meclisi Başkanı Trevor Mallard 21 Ağustos Çarşamba günü düzenlenen oturum sırasında, milletvekillerinden Tamati Coffey'nin bebeğini biberonla besledi.
Yeni Zelanda Temsilciler Meclisi Başkanı Trevor Mallard 21 Ağustos Çarşamba günü düzenlenen oturum sırasında, milletvekillerinden Tamati Coffey'nin bebeğini biberonla besledi.
10 Temmuz'da dünyaya gelen bebek Tutanekai Smith-Coffey, annesinin meclis çalışmalarına eşlik edince, Meclis Başkanı Mallard devreye girdi. Mallard bir yandan bebekle ilgilendi, bir yandan da oturumu yönetti.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:30
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