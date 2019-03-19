Yeni Zelanda Meclisi'nde Kuran-ı Kerim Okundu
1 saat önce
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 50 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırılarının ardından toplanan meclisin ilk oturumunda, İmam Nizam ül Hak Thanvi hayatını kaybedenler için Kuran-ı Kerim okudu.
Yeni Zelanda
'nın Christchurch kentinde 50 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırılarının ardından toplanan meclisin ilk oturumunda, İmam Nizam ül Hak Thanvi hayatını kaybedenler için Kuran-ı Kerim okudu. Parlamento
oturumundaki Kuran tilaveti, daha sonra Tahir Navaz tarafından İngilizceye çevrildi. Meclis Başkanı Trevor Mallard ise yaşanan terör olayları sonrası birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:12 Kaynak: AA
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Yeni Zelanda Meclisi'nde Kur'an-ı Kerim Okundu
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