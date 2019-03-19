Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda Meclisi'nde Kuran-ı Kerim Okundu

Yeni Zelanda Meclisi'nde Kuran-ı Kerim Okundu

1 saat önce

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 50 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırılarının ardından toplanan meclisin ilk oturumunda, İmam Nizam ül Hak Thanvi hayatını kaybedenler için Kuran-ı Kerim okudu.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 50 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırılarının ardından toplanan meclisin ilk oturumunda, İmam Nizam ül Hak Thanvi hayatını kaybedenler için Kuran-ı Kerim okudu. Parlamento oturumundaki Kuran tilaveti, daha sonra Tahir Navaz tarafından İngilizceye çevrildi. Meclis Başkanı Trevor Mallard ise yaşanan terör olayları sonrası birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:12 Kaynak: AA

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