Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda Meclisi'nde Kuran I Kerim Okundu

Yeni Zelanda Meclisi'nde Kuran I Kerim Okundu

1 saat önce

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki terör saldırısının ardından yapılan ilk Federal Meclis oturumu Kur'an-ı Kerim okunarak başladı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki terör saldırısının ardından yapılan ilk Federal Meclis oturumu Kur'an-ı Kerim okunarak başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:45 Kaynak: Youtube

Yeni Zelanda, Genel
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