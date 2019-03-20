Yeni Zelanda Meclisi'nde Kuran I Kerim Okundu
1 saat önce
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki terör saldırısının ardından yapılan ilk Federal Meclis oturumu Kur'an-ı Kerim okunarak başladı.
Yeni Zelanda
'nın Christchurch kentindeki terör saldırısının ardından yapılan ilk Federal Meclis oturumu Kur'an-ı Kerim okunarak başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:45 Kaynak: Youtube
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Yeni Zelanda Meclisi'nde Kur'an-ı Kerim Okundu
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