Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda Meclisinde Kuran-ı Kerim Okundu - 2

Yeni Zelanda Meclisinde Kuran-ı Kerim Okundu - 2

20 dakika önce

Christchurch kentindeki saldırının ardından ilk kez toplanan Yeni Zelanda meclisinin ilk oturumunda, İmam Nizam ül Hak Thanvi hayatını kaybedenler için Kuran-ı Kerim okudu.

Yeni Zelanda Meclisinde Kuran-ı Kerim Okundu - 2, System.String[]
Christchurch kentindeki saldırının ardından ilk kez toplanan Yeni Zelanda meclisinin ilk oturumunda, İmam Nizam ül Hak Thanvi hayatını kaybedenler için Kuran-ı Kerim okudu.

Parlamento oturumundaki Kuran tilaveti, daha sonra Tahir Navaz tarafından İngilizceye çevrildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:16 Kaynak: DHA

Dünya
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