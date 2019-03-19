Yeni Zelanda Meclisinde Kuran-ı Kerim Okundu - 2
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Christchurch kentindeki saldırının ardından ilk kez toplanan Yeni Zelanda meclisinin ilk oturumunda, İmam Nizam ül Hak Thanvi hayatını kaybedenler için Kuran-ı Kerim okudu.
Christchurch kentindeki saldırının ardından ilk kez toplanan Yeni Zelanda
meclisinin ilk oturumunda, İmam Nizam ül Hak Thanvi hayatını kaybedenler için Kuran-ı Kerim okudu. Parlamento
oturumundaki Kuran tilaveti, daha sonra Tahir Navaz tarafından İngilizceye çevrildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:16 Kaynak: DHA
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