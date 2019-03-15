Yeni Zelanda Medyası 2. Bir Caminin Silahlı Saldırıya Uğradığını Bildirildi
48 dakika önce
Yeni Zelanda medyası, Christchurch şehrinde ikinci bir camide silahlı saldırı yapıldığını duyurdu.
Yeni Zelanda
medyası, Christchurch şehrinde ikinci bir camide silahlı saldırı yapıldığını duyurdu.
Yeni Zalanda Polis
ikinci bir camiye yapılan saldırıyı doğruladı, sokağa çıkma yasağı getirildiğini şehirde polis şüpheli görülen kişilerin polise ihbar edilmesini istedi. - CHRİSTCHURCH
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 07:23 Kaynak: İHA
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