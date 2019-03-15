Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda Medyası 2. Bir Caminin Silahlı Saldırıya Uğradığını Bildirildi

Yeni Zelanda Medyası 2. Bir Caminin Silahlı Saldırıya Uğradığını Bildirildi

48 dakika önce

Yeni Zelanda medyası, Christchurch şehrinde ikinci bir camide silahlı saldırı yapıldığını duyurdu.

Yeni Zelanda Medyası 2. Bir Caminin Silahlı Saldırıya Uğradığını Bildirildi, System.String[]
Yeni Zelanda medyası, Christchurch şehrinde ikinci bir camide silahlı saldırı yapıldığını duyurdu.

Yeni Zalanda Polis ikinci bir camiye yapılan saldırıyı doğruladı, sokağa çıkma yasağı getirildiğini şehirde polis şüpheli görülen kişilerin polise ihbar edilmesini istedi. - CHRİSTCHURCH

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 07:23 Kaynak: İHA

Polis, Yeni Zelanda, 3. Sayfa
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