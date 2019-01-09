Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Hinton, Çanakkale'de

Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Hinton, Çanakkale'de

1 saat önce

Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Wendy Jane Hinton, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Hinton, Çanakkale'de, System.String[]
Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Wendy Jane Hinton, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

Çanakkale ziyaretleri kapsamında kentte temaslarda bulunan Hinton, Vali Tavlı ile bir süre görüşüp Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü törenleri konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Tavlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Büyükelçi Wendy Jane Hinton'a teşekkür etti.

Hinton, buradaki ziyaretin ardından Troya Antik Kenti'ne geçti.

Eşi Charles Finny ile birlikte antik kenti gezen Hinton, daha sonra Troya Müzesini ziyaret edip yetkililerden bilgi aldı.

Müze Müdürü Ali Atmaca'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Hinton müzedeki eserler ile yakından ilgilendi.

Ziyaret sonunda Tavlı, Hinton ve beraberindeki heyet ile Troya Atı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:03 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oğlunun Şüphesi, Talihsiz Kadının Cinayete Kurban Gittiğini Ortaya Çıkardı Erdoğan Duyurdu: Oy Kullanmak İçin İkametini Taşıyanlar İçin İçişleri Bakanlığı Harekete Geçecek

Otizmli Öğrenciye Sınıfta Öğretmen Şiddetine Suç Duyurusu Ankara'da Yolcu Otobüsü Tır'a Çarptı: 1 Ölü, 8 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 16:19:22. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Hinton, Çanakkale'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]