Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Hinton, Çanakkale'de

Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Wendy Jane Hinton, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Wendy Jane Hinton, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.



Çanakkale ziyaretleri kapsamında kentte temaslarda bulunan Hinton, Vali Tavlı ile bir süre görüşüp Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü törenleri konusunda fikir alışverişinde bulundu.



Tavlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Büyükelçi Wendy Jane Hinton'a teşekkür etti.



Hinton, buradaki ziyaretin ardından Troya Antik Kenti'ne geçti.



Eşi Charles Finny ile birlikte antik kenti gezen Hinton, daha sonra Troya Müzesini ziyaret edip yetkililerden bilgi aldı.



Müze Müdürü Ali Atmaca'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Hinton müzedeki eserler ile yakından ilgilendi.



Ziyaret sonunda Tavlı, Hinton ve beraberindeki heyet ile Troya Atı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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