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Yeni Zelanda'nın Auckland kenti yaşanabilir şehirler sıralamasında ilk sıraya yükseldi - Son Dakika

Yeni Zelanda'nın Auckland kenti yaşanabilir şehirler sıralamasında ilk sıraya yükseldi

09.06.2021 15:53
Yeni Zelanda'nın Auckland kenti yaşanabilir şehirler sıralamasında ilk sıraya yükseldi, System.String[]

Yeni Zelanda'nın en fazla nüfusa sahip kenti Auckland, 140 kentin bulunduğu yaşanabilir şehirler sıralamasında ilk sırada yer aldı.

Yeni Zelanda'nın en fazla nüfusa sahip kenti Auckland, 140 kentin bulunduğu yaşanabilir şehirler sıralamasında ilk sırada yer aldı.

The Economist dergisi tarafından hazırlanan listede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede gösterdiği başarı nedeniyle Auckland'ın en yaşanabilir şehir olduğu belirtildi.

Şehrin Kovid-19 salgınına başarılı yaklaşımının, Auckland'da kısıtlamaların diğer şehirlere göre daha hızlı kaldırılmasına imkan sağladığı ifade edildi.

Listede Auckland'ı sırasıyla, Japonya'nın Osaka, Avustralya'nın Adelaide, Yeni Zelanda'nın Wellington şehirleriyle Japonya'nın başkenti Tokyo takip etti.

Geçen yıl ilk 10'da bulunan 8 Avrupa kenti, listenin en çok sıralama kaybeden şehirleri oldu.

Geçen yıl ilk sırada bulunan Avusturya'nın başkenti Viyana bu yıl 12'nci sıraya düşerken, listede 34 sıra birden düşerek 47'nci olan Almanya'nın Hamburg şehri ise en çok düşüş yaşayan Avrupa kenti oldu.

İstikrar, altyapı, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim kıstaslarına göre değerlendirmeleri de içeren listede, bu yıl şehirlerin Kovid-19 salgınına karşı yönetim yeteneklerinin ana belirleyici olduğu kaydedildi.

Suriye'nin Şam kenti son sırada yer aldı

Devam eden iç savaş nedeniyle yaşamın çok zor olduğu Suriye'nin başkenti Şam, listedeki 140 şehir arasında en son sırada yer aldı.

Şam'ın ardından ise en az yaşanabilir şehirler listesinde sırasıyla Nijerya'nın Lagos, Papua Yeni Gine'nin Port Moresby, Bangladeş'in Dakka şehirleriyle Cezayir'in başkenti Cezayir bulunuyor.

The Economist, Yeni Zelanda, Avustralya, Japonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeni Zelanda'nın Auckland kenti yaşanabilir şehirler sıralamasında ilk sıraya yükseldi - Son Dakika


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