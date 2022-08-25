Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde bulunan Halsey Caddesi üzerindeki bir şantiyede yerel saatle 06.00 sularında patlama meydana geldi. Patlamada 5 kişinin yaralandığı ifade edildi. Olay yerinde çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, patlamanın yaşandığı bölge güvenlik çemberine alındı. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. - AUCKLAND

Kaynak: İHA

Yeni Zelanda, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yeni Zelanda'da şantiyede patlama: 5 yaralı - Son Dakika

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