Yeni Zelanda'da şantiyede patlama: 5 yaralı - Son Dakika
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Yeni Zelanda'da şantiyede patlama: 5 yaralı

25.08.2022 22:37
Yeni Zelanda'da şantiyede patlama: 5 yaralı

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde bir şantiyede sabah saatlerinde meydana gelen patlamada 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde bir şantiyede sabah saatlerinde meydana gelen patlamada 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde bulunan Halsey Caddesi üzerindeki bir şantiyede yerel saatle 06.00 sularında patlama meydana geldi. Patlamada 5 kişinin yaralandığı ifade edildi. Olay yerinde çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, patlamanın yaşandığı bölge güvenlik çemberine alındı. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. - AUCKLAND

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Kaynak: İHA

Yeni Zelanda, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yeni Zelanda'da şantiyede patlama: 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeni Zelanda'da şantiyede patlama: 5 yaralı - Son Dakika
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