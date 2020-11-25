Yeni Zelanda'nın Chatnam Adaları'nda 120'den fazla balina ve yunus karaya vurdu - Son Dakika

Yeni Zelanda'nın Chatnam Adaları'nda 120'den fazla balina ve yunus karaya vurdu

25.11.2020 15:37
Yeni Zelanda'nın Chatnam Adaları'nda 120'den fazla balina ve yunus karaya vurdu, System.String[]

Yeni Zelanda'nın Chatnam Adaları'nda 120'den fazla pilot balina ve yunus karaya vurdu.

Yeni Zelanda'nın Chatnam Adaları'nda 120'den fazla pilot balina ve yunus karaya vurdu.

Guardian gazetesinin haberine göre, Yeni Zelanda Koruma Dairesi (DoC), ülkenin 800 kilometre doğusunda yer alan Chatnam Adaları'nda 125 pilot balina ve 6 yunusun sığ sularda mahsur kaldığını açıkladı.

Balinalardan 97'sinin ve 3 yunusun topluca karaya vurdukları sırada öldüğü, 28 pilot balina ve 3 yunusun da uyutulmak zorunda kalındığı belirtildi.

Yetkililer, adanın uzak olmasının ve elektrik kesintisinin hayvanları kurtarma çalışmalarının gecikmesine yol açtığını dile getirdi.

DoC'a göre, Chatham Adaları'nda toplu karaya vurmalara sık rastlanırken, 1918'de adada bir defada yaklaşık 1000 deniz hayvanı sığ sularda mahsur kaldı.

Yetkililer, balinaların toplu karaya vurmasının sebeplerinin, hava koşulları, yönlerini kaybetme, hastalık, coğrafi özellikler, gelgit çekilmesi olabileceğini tahmin ediyor.

Her yıl ortalama 300'den fazla yunus ve balina Yeni Zelanda sahillerinde karaya vuruyor.

Yeni Zelanda, The Guardian, Pilot, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeni Zelanda'nın Chatnam Adaları'nda 120'den fazla balina ve yunus karaya vurdu - Son Dakika


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