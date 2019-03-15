Yeni Zelanda'nın Christchurch İlçesindeki Al Noor Camisine Silahlı Saldırı Düzenlendi.
38 dakika önce
Yeni Zelanda'nın ChristChurch ilçesindeki Al Noor camisine silahlı saldırı düzenlendi.
Yeni Zelanda
'nın ChristChurch ilçesindeki Al Noor camisine silahlı saldırı düzenlendi. Cuma namazı sırasında düzenlenen saldırıda, çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:03 Kaynak: AA
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