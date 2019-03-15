Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'nın Christchurch İlçesindeki Al Noor Camisine Silahlı Saldırı Düzenlendi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch İlçesindeki Al Noor Camisine Silahlı Saldırı Düzenlendi.

38 dakika önce

Yeni Zelanda'nın ChristChurch ilçesindeki Al Noor camisine silahlı saldırı düzenlendi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch İlçesindeki Al Noor Camisine Silahlı Saldırı Düzenlendi., System.String[]
Yeni Zelanda'nın ChristChurch ilçesindeki Al Noor camisine silahlı saldırı düzenlendi. Cuma namazı sırasında düzenlenen saldırıda, çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:03 Kaynak: AA

Yeni Zelanda, Güncel
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