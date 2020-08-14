Yeni Zelanda'nın en büyük kentinde korona kısıtlamaları 12 gün daha uzatıldı - Son Dakika

Yeni Zelanda'nın en büyük şehir olan Auckland'de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemler 12 gün daha uzatıldı.

Yeni Zelanda'da korona virüs salgının kontrol altına alınmasından 102 gün sonra yurt içi kaynaklı 4 yeni vaka tespit edilmişti. Başbakan Jacinda Ardern bugün yaptığı açıklamada, ülkenin en kalabalık şehri olan Auckland'de vaka sayılarının yükselmesi nedeni ile kısıtlamaların 12 gün daha uzatıldığını duyurdu. Ardern, ülke genelinde alarm seviyesinin 2, Auckland'de ise 3 olduğunu açıklarken, alarm seviyelerinin yükseltilebileceği uyarısında bulundu. Ülke genelinde ve Auckland'de Çarşamba günü itibari ile 3. seviye alarm durumu uygulanırken, ülke genelinde alarm seviyesi 3'ten 2'ye düşürüldü.

Auckland'de 12 gün boyunca salgınla mücadele kapsamında kütüphane, müze, sinema, restoran ve oyun alanı gibi halka açık yerler kapalı kalacak. Evden çalışması mümkün olan vatandaşlar evden çalışacak ve öğrenciler uzaktan eğitime devam edecek. Marketler ve akaryakıt istasyonları ise açık kalacak.

Ülke genelinde ise 2. seviye alarm durumu nedeni ile okul ve işyerlerinde maske takılacak ve sosyal mesafe kuralına uyulacak. 100'den fazla kişinin bir araya gelmesi ise yasaklandı. Super Rugby Aotearoa turnuvasının final maçı olan Auckland Blues- Canterbury Crusaders karşılaşması da iptal edildi.

Öte yandan Yeni Zelanda'da bugüne kadar bin 602 kişide korona virüs tespit edilirken, 22 kişi ise virüs nedeni ile hayatını kaybetti. Ülkede şu anda 49 aktif vaka bulunuyor.

(İHA)