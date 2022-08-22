Video: Yeni Zelanda'nın Güney Adası Şiddetli Yağmur ve Sellerden Etkilendi

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda şiddetli yağmur ve seller ülkenin Batı Kıyısı ve Nelson-Tasman bölgelerini sert bir şekilde etkisi altına aldı.

Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı'nın Perşembe günü bildirdiğine göre devam eden şiddetli hava koşulları nedeniyle bu bölgelerde yerel ölçekte olağanüstü hal devam etti.

Ajanstan yapılan açıklamada, şiddetli hava koşullarının tahliye gerektiren sellere neden olduğu ve bölgeyi daha da fazla etkileyebileceği belirtildi.

Nelson'da şehrin içinden geçen Maitai Nehri'nin setlerini yıkması üzerine 400'den fazla ev tahliye edildi. Sivil Savunma ekipleri su basan sokaklarda vatandaşlara yardım ediyor.

Nelson'a giden devlet karayolu sel nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Yeni Zelanda'nın ulusal meteoroloji kuruluşu MetService tarafından kırmızı uyarı yayınlandı. Bu, renk kodlu sistemin 2019'da başlamasından bu yana yayınlanan sekizinci kırmızı uyarı. MetService kırmızı uyarıları, en yıkıcı hava olaylarında ve yalnızca bölgesel konsey ve sivil savunma ile istişare yapıldıktan sonra veriliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wellington'dan bildiriyor.