Yeni Zelanda açıklarında alabora olan teknedeki 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Yeni Zelanda açıklarında alabora olan teknedeki 5 kişi hayatını kaybetti

10.09.2022 11:28
Yeni Zelanda açıklarında alabora olan teknedeki 5 kişi hayatını kaybetti

Yeni Zelanda'nın Kaikoura kenti açıklarında bir teknenin alabora olması sonucu, 5 kişi öldü.

Yeni Zelanda'nın Kaikoura kenti açıklarında bir teknenin alabora olması sonucu, 5 kişi öldü.

Kaikoura Emniyeti yetkilileri yaptıkları açıklamada, 11 kişinin bulunduğu 8,5 metrelik teknenin, Kaikoura açıklarında alabora olduğunu açıkladı.

Yetkililer, teknedeki 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin kurtarıldığını ifade etti.

Kaikoura Belediye Başkanı Craig Mackle, kazanın yaşandığı sırada denizin sütliman olduğuna dikkati çekerek tekneye bir balinanın çarpmış olabileceğini söyledi.

Mackle, oldukça fazla ispermeçet ve kambur türlerinde balinaların bölgeden geçtiğini belirtti.

Bölge halkının kurtarma çalışmalarına destek olduğunu kaydeden Mackle, teknenin kiralık balıkçı teknesi olduğu bilgisini verdi.

Mackle, bir tekneyle balinanın çarpışma ihtimalinin daha önce aklına gelmediğini ve böyle bir kaza duymadığını ancak bunun mümkün olduğunu ifade etti.

Görgü tanıkları, yerel basına yaptıkları açıklamada, kurtarma çalışmalarına 3 helikopter ile 2 dalgıcın da katıldığını kaydetti.

Olayla ilgili soruşturma açıldı.

Kaikoura, balinaları seyretmek isteyenlerin gözde kentleri arasında yer alıyor. Kaikoura sahillerinde, turistlerin balina, yunus veya diğer deniz canlılarını yakından görebilmeleri için turlar düzenleniyor.

YORUMLAR
500
Snapchat eleştirilerin ardından Yeni Zelanda yerlilerine ait dövmelerin filtresini kaldırdı Snapchat eleştirilerin ardından Yeni Zelanda yerlilerine ait dövmelerin filtresini kaldırdı
Kaynak: AA

Yeni Zelanda, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Zelanda açıklarında alabora olan teknedeki 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:56 Bakan Nebati'den Kur Korumalı Mevduat uygulaması açıklaması: Uygulama 1,3 trilyon liralık hacmi geçti, yatırımcı sayısı 2 milyon 138 bin 489'a ulaştı
10:52 Metrobüs kazası sonrası sözleriyle tepki çeken üye için AK Parti Avcılar Gençlik Kolları'ndan ilk açıklama: Sehven hatalı cümle kullanmıştır
10:28 İsrail basınından bomba iddia: Türkiye'deki 160 bin sığınmacı, konvoy oluşturarak Avrupa'ya geçecek
10:14 Oyuncu Berrak Tüzünataç, Sinan Çetin'in oğlu için Rafael Çetin'in kısa filmi için çıplak poz verdi
10:10 Kılıçdaroğlu, "HDP'ye bakanlık verilebilir" diyen Gürsel Tekin hakkında konuştu: Yetkisi olmayan konuda konuşmuş, kendi düşüncesi
09:41 Kim Milyoner Olmak İster'de tarihe geçen olay! Yarışmacı, telefon jokeriyle önce sevdiği kızın babasını arayarak istedi, sonra evlenme teklifi etti
09:26 Zelenski ile bir araya gelen Haluk Bayraktar, Ukrayna'da kurulacak BAYKAR fabrikasının detaylarını görüştü
09:22 İBB Başkanı İmamoğlu, metrobüs kazası sonrası yaralıları ziyaret etti: Beni tanıdın değil mi bir tanem?
08:44 Pakistan'ın Sindh eyaletinde hayatı kabusa dönüştüren sel felaketi sonucu okulların yüzde 40'ı yıkıldı
08:19 Tunç Soyer'den Osmanlı sözleri: Saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2022 11:28:43. #1.13#
SON DAKİKA: Yeni Zelanda açıklarında alabora olan teknedeki 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement