Yeni Zelanda açıklarında alabora olan teknedeki 5 kişi hayatını kaybetti

Yeni Zelanda'nın Kaikoura kenti açıklarında bir teknenin alabora olması sonucu, 5 kişi öldü.

Kaikoura Emniyeti yetkilileri yaptıkları açıklamada, 11 kişinin bulunduğu 8,5 metrelik teknenin, Kaikoura açıklarında alabora olduğunu açıkladı.

Yetkililer, teknedeki 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin kurtarıldığını ifade etti.

Kaikoura Belediye Başkanı Craig Mackle, kazanın yaşandığı sırada denizin sütliman olduğuna dikkati çekerek tekneye bir balinanın çarpmış olabileceğini söyledi.

Mackle, oldukça fazla ispermeçet ve kambur türlerinde balinaların bölgeden geçtiğini belirtti.

Bölge halkının kurtarma çalışmalarına destek olduğunu kaydeden Mackle, teknenin kiralık balıkçı teknesi olduğu bilgisini verdi.

Mackle, bir tekneyle balinanın çarpışma ihtimalinin daha önce aklına gelmediğini ve böyle bir kaza duymadığını ancak bunun mümkün olduğunu ifade etti.

Görgü tanıkları, yerel basına yaptıkları açıklamada, kurtarma çalışmalarına 3 helikopter ile 2 dalgıcın da katıldığını kaydetti.

Olayla ilgili soruşturma açıldı.

Kaikoura, balinaları seyretmek isteyenlerin gözde kentleri arasında yer alıyor. Kaikoura sahillerinde, turistlerin balina, yunus veya diğer deniz canlılarını yakından görebilmeleri için turlar düzenleniyor.