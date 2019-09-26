Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda: Odasında ölen üniversitelinin cesedi iki ay sonra bulundu
BBC
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Yeni Zelanda: Odasında ölen üniversitelinin cesedi iki ay sonra bulundu

50 dakika önce

Yeni Zelanda'daki Canterbury Üniversitesi'nde okuyan bir öğrencinin cesedi, yurt odasında öldükten iki ay sonra bulundu.

Yeni Zelanda: Odasında ölen üniversitelinin cesedi iki ay sonra bulundu, System.String[]

Yeni Zelanda'daki Canterbury Üniversitesi'nde okuyan bir öğrencinin cesedi, yurt odasında öldükten iki ay sonra bulundu.

Christchurch kentindeki üniversitenin yurdunda kalan öğrencinin cesedi, yurtta kalan diğer öğrencilerin odadan gelen kokuyu almaları üzerine fark edildi.

Hayatını kaybeden öğrencinin adı açıklanmadı. Ancak Yeni Zelanda medyasında yer alan haberlere göre, cesedin odada çok üzün süre kalması nedeniyle, kurbanın kimliğinin belirlenebilmesi için polisin Felaket Kurbanı Kimlik Tespiti biriminden yardım istendi.

Ölüm nedeni belirsizliğini korurken, üniversite üniversite birinci sınıfta okuyan öğrencinin ölümü nedeniyle "yıkıldıklarını" açıkladı.

Rektör Yardımcısı Cherly de la Rey "Kapsamlı duygusal ve manevi destek programlarının bulunmasına karşın, bunun yaşanması aklımıza bile gelmezdi" dedi.

Olayın adli tıp görevlileri tarafından da soruşturulduğu kaydedildi.

Eğitim Bakanı Chris Hipkins de "üniversitenin kapsamlı bir soruşturma yapmasını beklediğini" belirtti.

Hipkins "Bir ünivirsite yurduna çok para verip gidiyorsanız, sadece başınızı sokacak bir yer değil, bununla birlikte manevi destek de verilmesini beklersiniz. Bu vakada bunun olmadığı çok açık" dedi.

Yeni Zelanda, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:59 
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