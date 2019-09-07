Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda olimpiyat iddiasını sürdürdü! Japonya'yı farklı geçti...
Son Dakika Spor Haber

Yeni Zelanda olimpiyat iddiasını sürdürdü! Japonya'yı farklı geçti...

8 dakika önce

Salon: DongguanHakemler: Sergiy Zashchuk (Ukrayna), Jong Kuk Kim (Güney Kore), Kingsley Ojeaburu (Nijerya)Yeni Zelanda: Abercrombie 10, Loe 12, Tai Webster 15, Corey Webster 27, Fotu 23, Delany, Ili 8, Rusbatch 3, Pledger 2, Smith Milner 8, Ngatai 3Japonya: Tanaka 10, Baba 9, Hiejima 6, Watanabe...

Yeni Zelanda olimpiyat iddiasını sürdürdü! Japonya'yı farklı geçti..., System.String[]

Salon: Dongguan


Hakemler: Sergiy Zashchuk (Ukrayna), Jong Kuk Kim (Güney Kore), Kingsley Ojeaburu (Nijerya)


Yeni Zelanda: Abercrombie 10, Loe 12, Tai Webster 15, Corey Webster 27, Fotu 23, Delany, Ili 8, Rusbatch 3, Pledger 2, Smith Milner 8, Ngatai 3


Japonya: Tanaka 10, Baba 9, Hiejima 6, Watanabe 9, Fazekas 31, Seiya Ando 3, Shuto Ando 5, Joji Takeuchi 6, Kosuke Takeuchi 2, Schafer


1. Periyot: 29-29


Devre: 55-39


3. Periyot: 82-61


Yeni Zelanda turnuvada ikinci galibiyetini alarak olimpiyat elemeleri için iddiasını sürdürdü. Japonya ise üst üste dördüncü kez mağlup oldu.

Yeni Zelanda, Güney Kore, Ukrayna, Japonya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 01:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Güney Kore-Gürcistan maçına sadece Şenol Güneş gitti!
Galatasaray Medya Direktörü'nden cezalara manidar gönderme! Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün maaşına zam yapacak 23 yıllık kariyerini noktalayan Samuel Eto'o, futbolu bıraktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 13:23:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda olimpiyat iddiasını sürdürdü! Japonya'yı farklı geçti...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]