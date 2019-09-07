Yeni Zelanda olimpiyat iddiasını sürdürdü! Japonya'yı farklı geçti...

Salon: Dongguan



Hakemler: Sergiy Zashchuk (Ukrayna), Jong Kuk Kim (Güney Kore), Kingsley Ojeaburu (Nijerya)



Yeni Zelanda: Abercrombie 10, Loe 12, Tai Webster 15, Corey Webster 27, Fotu 23, Delany, Ili 8, Rusbatch 3, Pledger 2, Smith Milner 8, Ngatai 3



Japonya: Tanaka 10, Baba 9, Hiejima 6, Watanabe 9, Fazekas 31, Seiya Ando 3, Shuto Ando 5, Joji Takeuchi 6, Kosuke Takeuchi 2, Schafer



1. Periyot: 29-29



Devre: 55-39



3. Periyot: 82-61



Yeni Zelanda turnuvada ikinci galibiyetini alarak olimpiyat elemeleri için iddiasını sürdürdü. Japonya ise üst üste dördüncü kez mağlup oldu.