Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda Parlamentosunda Terör Kurbanları İçin Kuran Okundu

Yeni Zelanda Parlamentosunda Terör Kurbanları İçin Kuran Okundu

59 dakika önce

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 50 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırılarının ardından toplanan meclisin ilk oturumunda hayatını kaybedenler için Kuran okundu.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 50 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırılarının ardından toplanan meclisin ilk oturumunda hayatını kaybedenler için Kuran okundu…

İLGILI HABERLER : https://tr.euronews.com/2019/03/19/ye...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:15 Kaynak: Youtube

Kuran-ı Kerim, Yeni Zelanda, Genel
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