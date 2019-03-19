Yeni Zelanda Parlamentosunda Terör Kurbanları İçin Kuran Okundu
59 dakika önce
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 50 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırılarının ardından toplanan meclisin ilk oturumunda hayatını kaybedenler için Kuran okundu.
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 50 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırılarının ardından toplanan meclisin ilk oturumunda hayatını kaybedenler için Kuran okundu…
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:15 Kaynak: Youtube
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