Yeni Zelanda Parlamentosunda Terör Kurbanları İçin Kuran Okundu
1 saat önce
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 50 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırılarının ardından toplanan meclisin ilk oturumunda hayatını kaybedenler için Kuran okundu
Yeni Zelanda
'nın Christchurch kentinde 50 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırılarının ardından toplanan meclisin ilk oturumunda hayatını kaybedenler için Kuran
okundu. İmam Nizam ül Hak Thanvi tarafından okunan sureler, daha sonra Tahir Navaz tarafından İngilizceye çevrildi. Tilavetin ardından konuşan Meclis Başkanı Trevor Mallard ise yaşanan terör olayları sonrası birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki iki camiye yapılan terör saldırılarında 50 kişi hayatını kaybetmiş, yakalanan baş zanlı mahkeme karşısına çıkarılmıştı .
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:03
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