Yeni Zelanda polisi, turistlerin riskli bölgeye girmelerine neden izin verildiğini soruşturuyor

Yeni Zelanda'da, Whakaari Yanardağı'nın faaliyete geçmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybetmesi, 8 kişinin de kaybolması üzerine polis cezai soruşturma başlattı.



Yeni Zelanda Emniyet Müdür Yardımcısı John Tims, volkanın tehdit seviyesine ulaştığı uyarısının yapılmasına rağmen, turistlerin tehlikeli bölgelere nasıl girdiği hakkında soruşturma başlattıklarını ifade etti.