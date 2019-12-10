Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda polisi, turistlerin riskli bölgeye girmelerine neden izin verildiğini soruşturuyor
Son Dakika Dünya Yeni Zelanda polisi, turistlerin riskli bölgeye girmelerine neden izin verildiğini soruşturuyor - Son Dakika Dünya

Yeni Zelanda polisi, turistlerin riskli bölgeye girmelerine neden izin verildiğini soruşturuyor

6 saat önce

Yeni Zelanda polisi, volkanın tehdit seviyesine ulaştığı uyarısının yapılmasına rağmen, turistlerin tehlikeli bölgelere nasıl girdiği hakkında soruşturma başlattıklarını duyurdu.

Yeni Zelanda polisi, turistlerin riskli bölgeye girmelerine neden izin verildiğini soruşturuyor, System.String[]

Yeni Zelanda'da, Whakaari Yanardağı'nın faaliyete geçmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybetmesi, 8 kişinin de kaybolması üzerine polis cezai soruşturma başlattı.


Yeni Zelanda Emniyet Müdür Yardımcısı John Tims, volkanın tehdit seviyesine ulaştığı uyarısının yapılmasına rağmen, turistlerin tehlikeli bölgelere nasıl girdiği hakkında soruşturma başlattıklarını ifade etti.

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Yeni Zelanda, Polis, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 07:16 
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