Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda Polisinden Uyarı

Yeni Zelanda Polisinden Uyarı

57 dakika önce

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Christchurch kentinde cuma namazı esnasında 2 camiye yapılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından polis, ülkedeki tüm camilere kapılarını kapatması uyarısında bulundu.

Yeni Zelanda Polisinden Uyarı, System.String[]
Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Christchurch kentinde cuma namazı esnasında 2 camiye yapılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından polis, ülkedeki tüm camilere kapılarını kapatması uyarısında bulundu.

Polis yetkilisi Mike Bush, Christchurch'ün Hagley Park bölgesindeki Al Noor Camisi ve Linwood'daki camiye düzenlenen saldırıların ardından ülkedeki tüm camilere kapılarını kapatması uyarısında bulundu.

Bush, saldırının ardından vatandaşların camilerden uzak durması gerektiğini söyledi.

Yeni Zelanda polisi, 3'ü erkek biri kadın 4 kişinin yakaladığını, ölü ve yaralıların bulunduğu açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 08:58 Kaynak: AA

Güney, Polis, Yeni Zelanda, Güncel
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