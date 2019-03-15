Yeni Zelanda Polisinden Uyarı
57 dakika önce
Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Christchurch kentinde cuma namazı esnasında 2 camiye yapılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından polis, ülkedeki tüm camilere kapılarını kapatması uyarısında bulundu.
Yeni Zelanda
'nın Güney
Adası'ndaki Christchurch kentinde cuma namazı esnasında 2 camiye yapılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından polis, ülkedeki tüm camilere kapılarını kapatması uyarısında bulundu. Polis
yetkilisi Mike Bush, Christchurch'ün Hagley Park bölgesindeki Al Noor Camisi ve Linwood'daki camiye düzenlenen saldırıların ardından ülkedeki tüm camilere kapılarını kapatması uyarısında bulundu.
Bush, saldırının ardından vatandaşların camilerden uzak durması gerektiğini söyledi.
Yeni Zelanda polisi, 3'ü erkek biri kadın 4 kişinin yakaladığını, ölü ve yaralıların bulunduğu açıkladı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 08:58 Kaynak: AA
Yeni Zelanda'daki Saldırıyla İlgili Facebook'tan İlk Açıklama: Hesap Kapatıldı, Görüntüler Kaldırıldı
Son Dakika! Yeni Zelanda'daki Saldırıyla İlgili Erdoğan'dan İlk Açıklama: İslam Karşıtlığının Yeni Bir Örneği
Yeni Zelanda'daki Silahlı Saldırgan, Türkiye'ye Yönelik Tehditlerin de Yer Aldığı Manifesto Yayınlamış
Yeni Zelanda'da İki Camiye Gerçekleştirilen Saldırıyla İlgili Türkiye'den İlk Açıklama Geldi