Yeni Zelanda Sağlık Bakanı David Clark istifa etti - Son Dakika

Yeni Zelanda Sağlık Bakanı David Clark istifa etti

Yeni Zelanda Sağlık Bakanı David Clark, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan bazı önlemleri ihlal ettiği ve aksaklıklarda sorumluluk almadığı gerekçesiyle gelen tepkiler üzerine istifa etti.

Yeni Zelanda Sağlık Bakanı David Clark, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan bazı önlemleri ihlal ettiği ve aksaklıklarda sorumluluk almadığı gerekçesiyle gelen tepkiler üzerine istifa etti.

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Clark, basına yaptığı açıklamada, istifasını duyurdu ve görevine devam etmesinin, hükümetin Kovid-19'la mücadelesinde "dikkati dağıtacağını" söyledi.

Milletvekili olarak mecliste kalmayı planladığını aktaran Clark, tüm enerjisini işine vereceğini vurguladı.

"Tüm sorumluluğu alıyorum"

New Zealand Herald'ın haberine göre, Clark, açıklamasında, "Sağlık Bakanı olarak görevde bulunduğum sürede verilen kararlar için tüm sorumluluğu alıyorum." dedi.

Sağlık Bakanı olarak görev yapmanın "olağanüstü bir ayrıcalık" olduğuna işaret eden Clark, istifa kararının kendisine ait olduğunun altını çizdi.

Clark, yurt dışından ülkeye dönen bazı yolcuların teste tabi tutulmadan zorunlu karantinayı terk etmelerine izin verilmesinden sorumlu tuttuğu Sağlık Genel Müdürü Ashley Bloomfield ile çalışmanın bir onur olduğunu belirterek, kendisine ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Başbakan, istifasını kabul etti

Başbakan Jacinda Ardern, Sağlık Bakanı Clark'ın görevi bırakma isteği hususunda dün kendisiyle irtibata geçtiğini belirterek, "İstifayı kabul ettim." dedi.

Ardern, "sağlık liderliğinin, Yeni Zelanda halkının güvenine sahip olmasının şart" olduğunu belirtti.

Başbakan Ardern, "David'in bana söylediği gibi ekibin ihtiyaçları, bireysel olarak kendisinden önce gelmeli." ifadesini kullandı.

Ardern, sağlık bakanlığı görevine geçici olarak Eğitim Bakanı Chris Hipkins'i atadı.

Halk da tepki göstermişti

Clark, nisanda hükümetin "Kovid-19 nedeniyle halka evlerinde kalmaları" çağrısı yaptığı bir dönemde dağ bisikletine bindiğini kabul etmiş ve ailesiyle yürüyüş yapmak üzere sahile de gitmişti.

Başbakan Ardern, o dönemde, normalde Clark'ı görevden alması gerektiğini ancak virüsle mücadele ederken sağlık sektöründe büyük bir aksama olmasını istemediğini belirtmişti.

Halk, Clark'ın süreçteki aksamalarda sorumluluk almamasına ve sınır denetimindeki uygulamalarda yaşanan bazı aksaklıklardan Sağlık Genel Müdürü Bloomfield'i sorumlu tutmasına da tepki göstermişti.

Kovid-19'un yayılmasına karşı aldığı sıkı tedbirlerle vaka sayısını sıfırlayan Yeni Zelanda'da, 16 Haziran'da 25 günün ardından 2 kişide virüs tespit edilmişti.

Ülkede şimdiye kadar 1530 kişide Kovid-19'a rastlanırken, virüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti. Virüsün görüldüğü 1490 kişi iyileşirken, ülkede tedavisi devam eden 18 kişi bulunuyor.

Virüsün ortaya çıktığı marttan itibaren getirilen sıkı yasak ve kısıtlamaların yerine daha çok çalışma ve seyahat serbestisi getiren 1. seviyedeki kuralların yürürlükte olduğu ülkede, yurt dışından dönen Yeni Zelanda vatandaşlarına ya da ülkede daimi oturum izni olanlara 14 günlük karantina süresinde 2 kez Kovid-19 testi uygulanıyor.

Yeni Zelanda, David Clark, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 12:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeni Zelanda Sağlık Bakanı David Clark istifa etti - Son Dakika

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