Yeni Zelanda Saldırganı Akıl Sağlığı Testinden Geçecek

– Yeni Zelanda'da 50 kişinin katledildiği 2 camiye yönelik düzenlenen saldırının şüphelisi Brenton Tarrant'ın, Christchurch Yüksek Mahkemesi'nde görülen davasında akıl sağlığı değerlendirme testine girmesine karar verildi.

– Yeni Zelanda'da 50 kişinin katledildiği 2 camiye yönelik düzenlenen saldırının şüphelisi Brenton Tarrant'ın, Christchurch Yüksek Mahkemesi'nde görülen davasında akıl sağlığı değerlendirme testine girmesine karar verildi.



Christchurch Yüksek Mahkemesi'nde görülen davanın hakimi Cameron Mander, 50 cinayet ve 39 cinayet teşebbüsüyle suçlanan Avustralya doğumlu Tarrant'ın yargılanmaya hazır olup olmadığına karar vermek için iki ayrı akıl sağlığı testine girmesine karar verdiğini açıkladı.



Ayrıca Hakim Mander, akıl sağlığı testlerinin normal prosedür kapsamında gerçekleştirildiğini ve bundan başka bir anlam çıkarılmaması gerektiğini belirtti.



Mahkemeye görüntülü olarak bağlanan ve gri hapishane kıyafetleriyle elleri kelepçeli olarak sandalyesinde oturan Tarrant'ın ise itirazda bulunmasına izin verilmezken, avukat ve hakimleri görebildiği, ancak davaya katılanları göremediği belirtildi.



Yeni Zelanda'nın Auckland şehrinde bulunan Paremoremo bölgesindeki 'Auckland Cezaevi'nde tek kişilik hücrede tutulan Tarrant'ın, 14 Haziran'daki bir sonraki duruşmasına kadar tutuklu kalmasına karar verildi.



Öte yandan, mahkeme dışında silahlı polislerin tedbir aldığı duruşmaya, saldırıdan etkilenenlerin de Tarrant'ın ceza aldığını görmek için katıldığı belirtildi.

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