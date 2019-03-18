Yeni Zelanda Saldırısı Kurbanları Melbourne'de Anıldı
1 saat önce
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde camilere yönelik düzenlenen ve 50 kişinin hayatını kaybetti katliamın kurbanları Melbourne'de anıldı.
Yeni Zelanda
'nın Christchurch kentinde camilere yönelik düzenlenen ve 50 kişinin hayatını kaybetti katliamın kurbanları Melbourne'de anıldı.
Devlet Kütüphanesi önünde düzenlenen "Christchurch için nöbet" isimli programa yüzlerce kişi katıldı. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu programda birçok konuşmacı duygularını paylaştı. Konuşmacılar saldırıyı kınadıklarını belirterek, "Müslüman kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz" dedi.
Programda farklı kültürlerden acı ve destek ifade eden gösteriler de sergilendi. Programın katılımcıları ise kütüphane basamaklarına çiçekler bıraktı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:22 Kaynak: DHA
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