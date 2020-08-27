Yeni Zelanda saldırısında öldürülen Tuyan'ın kardeşi: Ceza yüreğimize su serpti - Son Dakika

Yeni Zelanda saldırısında öldürülen Tuyan'ın kardeşi: Ceza yüreğimize su serpti

YENİ Zelanda'da camiye düzenlenen silahlı terör saldırısında ağabeyi Zekeriya Tuyan'ı (47) kaybeden Yahya Tuyan, katil zanlısının ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili, "Bu karar, bir nebze de olsa bizim yüreğimize su serpti.

Yeni Zelanda saldırısında öldürülen Tuyan'ın kardeşi: Ceza yüreğimize su serpti, System.String[]

YENİ Zelanda'da camiye düzenlenen silahlı terör saldırısında ağabeyi Zekeriya Tuyan'ı (47) kaybeden Yahya Tuyan, katil zanlısının ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili, "Bu karar, bir nebze de olsa bizim yüreğimize su serpti. Teröristin, bu cezayı fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum. Duruşmadaki tavırları bile rahat, hiçbir pişmanlık duymuyor" dedi.

Yeni Zelanda'da, 15 Mart 2019 tarihinde, 2 camiye düzenlediği silahlı saldırı ile 1'i Türk 51 Müslümanı öldüren terörist Brenton Tarrant, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Saldırıda yaralanan ve 48 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren evli ve 2 çocuk babası, bilgisayar mühendisi Zekeriya Tuyan'ın kardeşi Yahya Tuyan, mahkeme kararını değerlendirdi.

'KARAR BİR NEBZE DE OLSA YÜREĞİMİZE SU SERPTİ'Olayın üzerinden 532 gün geçtiğini ve 24 Ağustos'ta başlayan karar duruşmasının bugün sonuçlandığını belirten Tuyan, "Biz, idam talep etmiştik ama müebbet hapis cezası çıktı. Bu karar bir nebze de olsa bizim yüreğimize su serpti. Ben teröristin bu cezayı fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum. Duruşmadaki tavırları bile rahat, hiçbir pişmanlık duymuyor. Annem babam da 6 Ağustos'tan beri orada. Mahkemeyi izlemek için gitmişlerdi. Bugün onlarla görüştük, onlar da kararı olumlu karşıladılar. Ama annemin acısı dinmiyor tabii ki anne acısı, ayrı bir şey" dedi. Tuyan, "Bu tür olayların bir daha yaşanmaması, bir daha karşılaşılmaması için daha ağır ceza verilmesi gerekirdi ama o ülkede idam cezası yokmuş. Verilebilecek en ağır cezayı verdiklerini ifade ettiler. Dünyanın her tarafından İslama, Müslümanlara yönelik saldırılar var, ırkçılık faaliyetleri var. O yüzden bu tür insanlara karşı daha ağır yaptırımlar uygulanmalı" diye konuştu.

Yeni Zelanda, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 16:18 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yeni Zelanda saldırısında öldürülen Tuyan'ın kardeşi: Ceza yüreğimize su serpti - Son Dakika

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