Yeni Zelanda saldırısının zanlısı mahkemeye çıktı
1 saat önce
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye saldırıda bulunan terörist Brenton Harrison Tarrant, çıkarıldığı mahkemece cinayetten gözaltına alındı.
Yeni Zelanda
'nın Christchurch kentindeki iki camiye saldırıda bulunan terörist Brenton Harrison Tarrant, çıkarıldığı mahkemece cinayetten gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 09:40
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