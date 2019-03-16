Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda saldırısının zanlısı mahkemeye çıktı

Yeni Zelanda saldırısının zanlısı mahkemeye çıktı

1 saat önce

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye saldırıda bulunan terörist Brenton Harrison Tarrant, çıkarıldığı mahkemece cinayetten gözaltına alındı.

Yeni Zelanda saldırısının zanlısı mahkemeye çıktı, System.String[]
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye saldırıda bulunan terörist Brenton Harrison Tarrant, çıkarıldığı mahkemece cinayetten gözaltına alındı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 09:40 

Yeni Zelanda, Ekonomi
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