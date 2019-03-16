Yeni Zelanda saldırısının zanlısı mahkemeye çıktı

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49 Kişiyi Öldüren Teröristin Mahkemede Yaptığı Hareket Dikkat Çekti

Ünlü Şarkıcı Ricky Martin'den Dünya Medyasına Yeni Zelanda Tepkisi: Çünkü O Müslüman Değil!