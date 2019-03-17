Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda Şehitleri İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

Yeni Zelanda Şehitleri İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

42 dakika önce

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin Yeni Zelanda'da kılınan Cuma namazı sırasında yaşanan saldırı sonucu şehit olan 49 Müslüman için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Yeni Zelanda Şehitleri İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı, System.String[]
AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin Yeni Zelanda'da kılınan Cuma namazı sırasında yaşanan saldırı sonucu şehit olan 49 Müslüman için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Ereğli Ali Molla Camiinde kılınan gıyabi cenaze namazına AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin, İlçe Başkanı Fatih Çakır, Belediye Meclis Üyeleri ve adayları ile Gençlik Kolları ve partililer ile vatandaşlar katıldı. Kılınan gıyabi cenaze namazının ardından yapılan saldırıyı şiddetle kınayan AK Parti Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin, Yeni Zelanda Nur Camii'nde Cuma namazını idrak eden Müslümanlara yapılan terör saldırısı sonucu 49 Müslüman'ın şehit olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Olayın dünyada artmakta olan ırkçılık ve İslam karşıtlığının yeni bir örneği olduğunu belirten Şahin, yaşanan bu acı durum nedeniyle tüm Müslüman alemine başsağlığı diledi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 11:24 Kaynak: İHA

AK Parti, Yeni Zelanda, Güncel
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