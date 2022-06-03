Yeni Zelanda, Şiddet Yanlısı Aşırıcılığı Önleme ve Mücadele Araştırma Merkezi kurdu

Yeni Zelanda, "Şiddet Yanlısı Aşırıcılığı Önleme ve Mücadele Araştırma Merkezi" kurulduğunu duyurdu.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yaptığı açıklamada, Christchurch kentindeki camilere yapılan terör saldırılarına ilişkin Kraliyet Soruşturma Komisyonunun tavsiyelerine uyduğunu belirtti.

Ardern, şiddet içeren aşırılık ve terörizmin nedenlerini araştırmak, önlenmesini sağlamak için, "Şiddet Yanlısı Aşırıcılığı Önleme ve Mücadele Araştırma Merkezi" kurulduğunu bildirdi.

Camilerde Müslümanlara yönelik terör saldırısının araştırılması için Kraliyet Soruşturma Komisyonu kurulmuştu.

8 Aralık 2020'de açıklanan 792 sayfalık Kraliyet Soruşturma Komisyonu raporunda, emniyet teşkilatında silah ruhsatı güvenlik incelemesi konusundaki eksiklikler ayrıntılarıyla ele alınmıştı.

Ardern de hükümetinin rapordaki tüm tavsiyeleri uygulamayı kabul ettiğini belirtmiş ve kurumların eksikliklerinden dolayı özür dilemişti.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da Brenton Tarrant adlı saldırgan, cuma namazında otomatik silahlarla terör saldırısı düzenlemişti.

Terörist Tarrant, 51 kişinin öldüğü, 49 kişinin yaralandığı saldırı nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.