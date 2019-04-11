Yeni Zelanda: Silah Yasası Meclisten Geçti, Toplatılacak Silahların Devlete Maliyeti 772 Milyon T…

Yeni Zelanda'da yarı otomatik silah ve saldırı tüfeklerinin meclis kararıyla yasaklanmasının ardından on binlerce silahın emniyet güçlerine teslim edilmesi bekleniyor.

Yeni Zelanda'da yarı otomatik silah ve saldırı tüfeklerinin meclis kararıyla yasaklanmasının ardından on binlerce silahın emniyet güçlerine teslim edilmesi bekleniyor. Toplanacak silahların devlete maliyetinin yaklaşık 772 milyon TL olması bekleniyor…

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