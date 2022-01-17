Yeni Zelanda, tsunaminin ardından hasar tespiti için Tonga'ya uçak gönderdi - Son Dakika

Yeni Zelanda, Pasifik Okyanusu'nda bulunan ada ülkesi Tonga'daki yanardağ patlamasının tsunamiyi tetiklemesinin ardından, hasarı değerlendirmek için bölgeye uçak yolladı.

BBC'de yer alan habere göre, Yeni Zelanda Savunma Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "bölgenin ve deniz seviyesine yakın olan adaların ilk etki değerlendirmesine yardımcı olmak" için bölgeye uçak gönderildiği belirtildi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, tsunaminin "önemli hasara" yol açtığını söyledi.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonuna (IFRC) göre de afetten bölgedeki on binlerce insan etkilenebilir.

Fiji'deki IFRC yetkilisi Katie Greenwood, BBC'ye verdiği demeçte, acilen yardıma ihtiyaç olduğunu belirterek, "Tonga'da patlamadan veya patlamanın bir sonucu olarak tsunami dalgasından ve su baskınından etkilenen 80 bin kadar insan olabileceğinden şüpheleniyoruz." dedi.

Uydu görüntüleri, bazı uzak adaların tamamen denize battığını gösteriyor.

Uzmanlara göre, Tonga'daki yanardağ patlaması on yıllardır bölgede meydana gelen en şiddetli patlamalardan biri.

Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyindeki yanardağ, önceki gün sabah saatlerinde kül, buhar ve gaz püskürtmeye başlamıştı.

Patlamanın ardından Tonga, Yeni Zelanda, ABD, Kanada ve Şili için tsunami uyarısı verilmiş, tsunami Tonga'daki hemen hemen tüm adaları vurmuştu.