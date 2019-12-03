Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda: Yabancıların siyasi partilere 50 dolardan fazla bağış yapması yasaklandı
Son Dakika Dünya Yeni Zelanda: Yabancıların siyasi partilere 50 dolardan fazla bağış yapması yasaklandı - Son Dakika Dünya

Yeni Zelanda: Yabancıların siyasi partilere 50 dolardan fazla bağış yapması yasaklandı

6 saat önce

Yeni Zelanda'da yabancıların siyasi partilere 50 dolardan fazla bağış yapmaları yasaklandı

Yeni Zelanda: Yabancıların siyasi partilere 50 dolardan fazla bağış yapması yasaklandı, System.String[]

Yeni Zelanda Adalet Bakanı Andrew Little, hükümetin, Yeni Zelanda'daki seçimleri dış müdahalelerden korumak amacıyla siyasi partilere ve adaylara denizaşırı ülkelerden yapılan bağışların 50 doları aşamayacağına ilişkin kararını açıkladı.


Adalet Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, seçimlere dış müdahale riskinin büyüyen uluslararası bir olgu olduğunu vurgulayan Little, "Yeni Zelandalılardan başka kimsenin siyasi partilerimize bağış yapmasına veya seçimlerimizi etkilemeye çalışmasına gerek yok." ifadelerini kullandı.

Euronews.com'da Görüntüle

Yeni Zelanda, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:57 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'de devam eden operasyonlarda 2 askerin şehit olduğunu açıkladı
Trump, Demokratlara yüklendi: Bunu yapmaları ülkemiz için büyük utanç Son Dakika: Erdoğan'dan "Adil Öksüz" açıklaması: Operasyonla karga tulumba alınıp gelinir mi, görürüz Ev alana ve evlenene destek başlıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 19:40:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda: Yabancıların siyasi partilere 50 dolardan fazla bağış yapması yasaklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]