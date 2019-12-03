Son Dakika › Dünya › Yeni Zelanda: Yabancıların siyasi partilere 50 dolardan fazla bağış yapması yasaklandı - Son Dakika Dünya
Yeni Zelanda: Yabancıların siyasi partilere 50 dolardan fazla bağış yapması yasaklandı
6 saat önce
Yeni Zelanda'da yabancıların siyasi partilere 50 dolardan fazla bağış yapmaları yasaklandı
Yeni Zelanda Adalet Bakanı Andrew Little, hükümetin, Yeni Zelanda'daki seçimleri dış müdahalelerden korumak amacıyla siyasi partilere ve adaylara denizaşırı ülkelerden yapılan bağışların 50 doları aşamayacağına ilişkin kararını açıkladı.
Adalet Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, seçimlere dış müdahale riskinin büyüyen uluslararası bir olgu olduğunu vurgulayan Little, "Yeni Zelandalılardan başka kimsenin siyasi partilerimize bağış yapmasına veya seçimlerimizi etkilemeye çalışmasına gerek yok." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:57
Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'de devam eden operasyonlarda 2 askerin şehit olduğunu açıkladı Trump, Demokratlara yüklendi: Bunu yapmaları ülkemiz için büyük utanç Son Dakika: Erdoğan'dan "Adil Öksüz" açıklaması: Operasyonla karga tulumba alınıp gelinir mi, görürüz Ev alana ve evlenene destek başlıyor