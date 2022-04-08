Yeni Zelanda Yüksek Mahkemesi, zorunlu aşı uygulamasına yapılan itirazı reddetti - Son Dakika
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Yeni Zelanda Yüksek Mahkemesi, zorunlu aşı uygulamasına yapılan itirazı reddetti

08.04.2022 10:39
Yeni Zelanda Yüksek Mahkemesi, zorunlu aşı uygulamasına yapılan itirazı reddetti

Kovid-19'un Omicron varyantının etkisindeki Yeni Zelanda'da, öğretmen ve doktorlara zorunlu aşı uygulamasının iptaline ilişkin açılan dava, Yüksek Mahkeme tarafından reddedildi.

Kovid-19'un Omicron varyantının etkisindeki Yeni Zelanda'da, öğretmen ve doktorlara zorunlu aşı uygulamasının iptaline ilişkin açılan dava, Yüksek Mahkeme tarafından reddedildi.

Radyo Yeni Zelanda'nın haberine göre, Yeni Zelanda Bilimle Konuşan Öğretmenler (NZTSOS) ve Bilimle Konuşan Yeni Zelandalı Doktorlar (NZDSOS) tarafından öğretmen ve doktorlara zorunlu Kovid-19 aşısı uygulamasına karşı açılan dava karara bağlandı.

Yeni Zelanda Yüksek Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, aşı zorunluluğunun ülkedeki Haklar Bildirgesi'nin bireylere sağladığı tıbbi tedaviyi reddetme hakkının "açıkça" bir ihlali olduğunu savunan dava sahipleri, bu yüzden zorunlu aşı uygulamasının iptal edilmesini istedi.

Tüm Yeni Zelandalıların tıbbi tedaviyi reddetme hakkı olduğunu kabul ettiğini ancak söz konusu hakkın mutlak olmadığını belirten Yargıç Francis Cooke, "Kanunla öngörülen makul sınırlara tabidir ve bu açıkça gerekçelendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Sağlık profesyonelleri ile hastalar arasındaki yakın etkileşimden dolayı hastaların savunmasızlığının yanı sıra okullardaki ortamın potansiyel bulaşma riski oluşturduğunu açıklayan Yargıç Cooke, öğretmen ve doktorlara zorunlu aşı uygulamasına yapılan itirazı reddetti.

Kararın ardından açıklama yapan NZTSOS Başkan Yardımcısı Mike Shaw, mahkemenin verdiği kararla, hükümet politikasını desteklemedeki istekliliğini gösterdiğini iddia etti.

Shaw, hukuk ekibine danışmalarının ardından kararı büyük olasılıkla temyize götüreceklerini söyledi.

Kovid-19'dan bugüne kadar 466 kişinin hayatını kaybettiği Yeni Zelanda'da, aşıya müsait olanların yüzde 95'i Kovid-19 aşısının çift dozunu, yüzde 73'ü de üçüncü dozunu yaptırdı.

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Kaynak: AA

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