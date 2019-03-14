Son Dakika Haberleri: Yeni Zelandalı Bakana Yumruklu Saldırı

Yeni Zelandalı Bakana Yumruklu Saldırı

12 dakika önce

Yeni Zelanda İklim Değişikliği Bakanı James Shaw, işe yürüyerek giderken yumruklu saldırıya uğradı.

Yeni Zelandalı Bakana Yumruklu Saldırı, System.String[]
Yeni Zelanda İklim Değişikliği Bakanı James Shaw, işe yürüyerek giderken yumruklu saldırıya uğradı.

İklim Değişikliği Bakanı Shaw'ın basın sözcüsü Peter Stevens, yaptığı açıklamada, Shaw'un parlamento binasına yürürken bir adamın konuşarak yanına geldiğini, daha sonra bakanı birkaç kez yumrukladığını belirtti.

Stevens, saldırganın daha sonra bir araca binip gittiğini söyledi.

Başbakan Jacinda Ardern, Shaw ile konuştuğunu ve iyi olduğunu öğrendiğini belirterek Yeni Zelanda'da bu tip olayların pek yaşanmadığına işaret etti.

Ardern, "Yeni Zelanda'da politikacılara ulaşmak genelde çok kolay. Bu da bizim gurur duyacağımız bir şey. Ancak bugünkü olay, çok da doğal karşılayacağımız bir şey değil." ifadesini kullandı.

Polis yetkilileri, 47 yaşındaki saldırganın yakalandığını ve cuma günü hakim karşısına çıkacağını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:24 Kaynak: AA

Parlamento, Yeni Zelanda, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Evleneceklere Devletten 68 Bin Liralık Destek Evlenmek İsteyen Fabrika İşçisi İnternet Üzerinden Tanıştığı Kadına 100 Bin Lirasını Kaptırdı

Dolar Yeni Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar HDP'den Demirtaş Açıklaması: Cezaevinde Olmasaydı Cumhurbaşkanı Olacaktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 16:36:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Zelandalı Bakana Yumruklu Saldırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]