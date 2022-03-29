Yeni Zelandalı Bilim İnsanları: Buzullar Bu Yıl da Küçülmeye Devam Edecek - Son Dakika

WELLİNGTON, 29 Mart (Xinhua) — Ulusal Su ve Atmosfer Araştırmaları Enstitüsü (NIWA), Wellington Victoria Üniversitesi ve Koruma Departmanı'ndan bilim insanları geçen hafta buzulların havadan binlerce fotoğrafını çekti. Bu fotoğraflardan bazıları, buz hacmi değişikliklerinin izini süren üç boyutlu modeller oluşturmak için kullanıldı. NIWA izleme programı her yıl, her buzulun üzerinde bir önceki kışın karının ne kadarının kaldığını görmek için birçok buzulu ve kar sınırının yüksekliğini değerlendiriyor. Uzun dönemli hava araştırması, 1977'ye kadar uzanan değerli bir kanıt zaman çizelgesi sağlıyor ve görsel olarak buzulların ne kadar çekildiğini gösteriyor.

Kar sınırı araştırmasının başlatılmasından bu yana, küresel iklimin yaklaşık 1,1 santigrat derece ısındığını söyleyen projeyi yürüten NIWA Baş Bilim İnsanı Andrew Lorrey, Yeni Zelanda'daki buzulların birçoğunun, denizdeki sıcaklık dalgasıyla şiddetlenen aşırı yaz sıcaklıklarından etkilendiğini sözlerine ekledi. Denge hattı yükseklikleri (ELA) olarak da bilinen buzul kar sınırı yükseklikleri, bilim insanlarının yıllık buzul sağlığını doğrudan değerlendirmesine yardımcı oluyor. Eğer bir buzulun boyutu küçülürse, daha az kış karı kaldığı için ELA'nın daha yüksek çıktığını belirten Lorrey, buzul büyürse daha fazla kış karı kaldığı için ELA'nın daha düşük çıktığını kaydetti.

Wellington Victoria Üniversitesi'nden Lauren Vargo da çekilmenin, son on yılda Yeni Zelanda'daki buzulların çoğunluğunun yılın çoğu zamanında kütle kaybetmesinden kaynaklandığını söyledi. NIWA'nın çalışması, araştırmanın başlamasından bu yana Güney Alpler'deki buz hacminin üçte birinden fazlasının kaybolduğunu tahmin ediyor. Çekilen buzulların, güzel manzarayı değiştirmek, turizm için bu doğa harikalarına güvenen insanların geçim kaynaklarını etkilemek ve kuraklık dönemlerinde azalan erimiş sulardan kaynaklanan etkiler gibi geniş kapsamlı etkileri olacağını belirten Lorrey, ayrıca etkilerin giderek daha maliyetli ve kaçınılması zor hale gelecek olmasının iklim değişikliğini yavaşlatmanın aciliyetini de vurguladığını sözlerine ekledi.