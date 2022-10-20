Yeni Zelandalı çiftçiler, hayvanların çıkardığı gazlara vergi getirme planını protesto etti - Son Dakika
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Yeni Zelandalı çiftçiler, hayvanların çıkardığı gazlara vergi getirme planını protesto etti

20.10.2022 10:31
Yeni Zelandalı çiftçiler, hayvanların çıkardığı gazlara vergi getirme planını protesto etti

Yeni Zelanda'da hükümetin iklim değişikliğiyle mücadele planının bir parçası olarak hayvanların çıkardığı gazlara vergi getirme kararı çiftçileri sokağa döktü.

Yeni Zelanda'da hükümetin iklim değişikliğiyle mücadele planının bir parçası olarak hayvanların çıkardığı gazlara vergi getirme kararı çiftçileri sokağa döktü.

Ülke genelinde, çiftçilerin haklarını savunan sivil toplum kuruluşu Groundswell New Zealand'ın 50 protesto gösterisine destek verdiği belirtildi.

Wellington'da düzenlenen protestoda çiftçi Dave McCurdy, gösterilere katılımın az olduğuna işaret ederek hayal kırıklığına uğradığını ancak gelecek günlerde katılımın artacağını söyledi.

McCurdy, çiftçilerin iyi bir çevre savunucusu olduğunu vurgulayarak "Bu bizim hayatımız, ailemizin hayatı. Bunu mahvetmek istemediğimiz için planı desteklemiyoruz, para kazanamayız. Çiftliklerimizi seviyoruz, ömrümüzü bu topraklarımıza bakmakla geçirdik." ifadesini kullandı.

Yeni Zelanda hükümeti, 12 Ekim'de iklimle mücadele planı kapsamında 2025 yılından itibaren hayvanların dışkılama ve geğirme sırasında çıkardıkları gazların vergilendirileceğini açıklamıştı.

Böyle bir vergilendirmenin dünyada bir ilk olduğunu belirten Başbakan Jacinda Ardern, çiftçilerin vergi maliyetini çevre dostu ürünlerin fiyatlarını yükselterek karşılayabileceğini ifade etmişti.

10 milyondan fazla büyükbaş ve 26 milyona yakın küçükbaşa ev sahipliği yapan ülkede, hayvancılık sektörü ülkenin önde gelen gelir kalemleri arasında yer alıyor.

Nüfusun 5 milyon civarında olduğu Yeni Zelanda'da, hayvanların çıkardıkları gazlar toplam sera gazı emisyonunun yaklaşık yüzde 50'sini oluşturduğu için, iklim değişikliğiyle mücadele planına dahil edilmesi gereken noktalardan biri haline geliyor.

Yeni Zelanda, Paris İklim Anlaşması çerçevesinde belirlenen yükümlükleri kapsamında sera gazı emisyonlarının 2030 yılına kadar yüzde 10 azaltılması için çalışmalar yapıyor. Ayrıca hükümet 2050 yılında sıfır karbon hedefine ulaşmayı planlıyor.

Kaynak: AA
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