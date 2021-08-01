Yeni Zelandalı gülleci Valerie Adams'tan tarihi başarı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde gülle atmada bronz madalya kazanan Yeni Zelandalı Valerie Adams, tek bir alan etkinliğinde 4 olimpiyat madalyası kazanan ilk kadın oldu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda gülle atmada madalyalar sahibini buldu. Çinli Gong altın, ABD'li Raven Saunders gümüş, Valerie Adams ise bronz madalya kazandı.

Bu alanda Pekin 2008 ve Londra 2012'de altın, Rio 2016'da gümüş madalya alan Adams, Tokyo 2020'de de bronz madalyayla kürsü gördü.

36 yaşındaki Adams, bu başarısıyla alan etkinliklerinde (atma ve atlama) tek bir branşta üst üste 4 olimpiyatta madalya alan ilk kadın sporcu olarak tarihe geçti.