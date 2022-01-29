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Yeni Zelandalı hamile gazeteci, sıkı Kovid-19 karantina tedbirleri nedeniyle ülkesine dönemiyor - Son Dakika

Yeni Zelandalı hamile gazeteci, sıkı Kovid-19 karantina tedbirleri nedeniyle ülkesine dönemiyor

29.01.2022 19:07
Yeni Zelandalı hamile gazeteci, sıkı Kovid-19 karantina tedbirleri nedeniyle ülkesine dönemiyor

Geçen yıl ABD'nin çekildiği dönemde Al Jazeera için Afganistan'da çalışan Yeni Zelandalı hamile gazeteci, ülkesinin Kovid-19 karantina sistemindeki katı uygulaması nedeniyle geri dönemediğini söyledi.

Geçen yıl ABD'nin çekildiği dönemde Al Jazeera için Afganistan'da çalışan Yeni Zelandalı hamile gazeteci, ülkesinin Kovid-19 karantina sistemindeki katı uygulaması nedeniyle geri dönemediğini söyledi.

Gazeteci Charlotte Bellis, "The New Zealand Herald" gazetesinde yayımlanan köşe yazısında, yaşadığı zorlukları anlattı.

Bellis, yazısında, "Taliban, hamile ve bekar bir kadın olarak size güvenli bir sığınak sunduğunda, durumunuzun berbat olduğunu bilirsiniz." ifadesini kullandı.

Geçen yıl Amerikan birliklerinin Afganistan'dan çekildiği süreçte Al Jazeera için çalıştığını aktaran Bellis, Yeni Zelanda'ya defalarca geri dönmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını vurguladı.

Kasım 2021'de Al Jazeera'dan istifa ettiğini ve sevgilisinin ana vatanı Belçika'ya taşındığını söyleyen Bellis, ikameti olmadığı için orada da uzun süre kalamayacağını belirtti.

Çift olarak yaşamak için vize aldığı tek yerin Afganistan olduğunu ifade eden Bellis, üst düzey Taliban bağlantılarıyla yaptığı görüşmelerde, kendisine Belçika'dan Afganistan'a dönmesi halinde sorun yaşamayacağını bildirdiklerini kaydetti.

Bellis, Afganistan'daki sağlık hizmetlerindeki yetersizliğin risk oluşturabileceğini vurguladı.

Afganistan'daki Yeni Zelanda makamlarına 59 belge gönderdiğini aktaran Bellis, ancak "acil iade" başvurusunu reddettikleri bilgisini paylaştı.

Yeni Zelanda'nın Kovid-19 Müdahale Bakanı Chris Hipkins, Herald gazetesine, ofisinin, yetkililerden Bellis davasında uygun prosedürleri izleyip izlemediklerini kontrol etmelerini istediğini söyledi.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Yeni Zelanda, Al Jazeera, Afganistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeni Zelandalı hamile gazeteci, sıkı Kovid-19 karantina tedbirleri nedeniyle ülkesine dönemiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni Zelandalı hamile gazeteci, sıkı Kovid-19 karantina tedbirleri nedeniyle ülkesine dönemiyor - Son Dakika
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