Son Dakika Haberleri: Yeni Zelandalı on binlerce çevreci sokaklara indi
Son Dakika Güncel Haber

Yeni Zelandalı on binlerce çevreci sokaklara indi

1 saat önce

Yeni Zelanda'da, küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek isteyen öğrencilerin okula gitmeyerek düzenlediği "İklim İçin Okul Grevi"ne on binlerce çevreci destek verdi.

Yeni Zelandalı on binlerce çevreci sokaklara indi, System.String[]

Yeni Zelanda'da, küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek isteyen öğrencilerin okula gitmeyerek düzenlediği "İklim İçin Okul Grevi"ne on binlerce çevreci destek verdi.

Radyo Yeni Zelanda'nın haberine göre, öğrenciler tarafından koordine edilen gösteriler, Wellington, Auckland, Christchurch, Hamilton, Tauranga, Napier ve Dunedin gibi ülkenin büyük kentleri başta olmak üzere 40'tan fazla noktada gerçekleşti.

İlk ve orta dereceli okullardaki öğrencilerin bir günlüğüne okula gitmeyerek düzenlediği "İklim İçin Okul Grevi" teması altındaki gösterilere, üniversite öğrencileri, iş insanları, sendika ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra farklı yaş gruplarından yaklaşık 170 bin çevrecinin katıldığı belirtildi.

Başkent Wellington'da 40 bin çevreci sokaklara çıktı

Küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek için düzenlenen gösterilerin en yoğun katılıma sahne olduğu başkent Wellington'daki Federal Parlamento binası önündeki eyleme 40 binden fazla Yeni Zelandalı destek verdi.

Çevreciler, "Bizim evimiz, dünyamız", "Kirlilik değil, çözüm üretin", "Annemizi (dünya) koruyun", "Ağaçları kucaklayın", "Dünyamızı temiz tutun", "Şimdi harekete geçin" yazılı pankartlar taşıdı.

Hükümetten iklim değişikliği konusunda acil durum ilan etmesi talebinde bulunan göstericiler, ekonominin yenilenebilir kaynaklardan oluşturulmaya başlanması yönünde çağrıda bulundu.

Yeni Zelanda, Wellington, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 07:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbullular geceyi parklarda geçirdi
Son dakika: Türk Telekom'dan İstanbul depremi sonrası yeni açıklama: Sorun sadece mobil iletişimi etkiledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert sözler: Türkiye oyalanacak bir ülke değil, planlarımızı uygulamaya koyacağız Celal Şengör'den deprem analizi: Fay hattının hareket etmemesi tehlikeli bir durum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 08:26:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Zelandalı on binlerce çevreci sokaklara indi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]