Yeni Zelandalı Polisler Caddeleri İnceliyor
22 dakika önce
- Olay yerinden detaylar Polis incelemesinden görüntüler Polislerin metal detantörlerle yaptığı çalışmalar Anma noktasına bırakılan çiçekler CHRİSTCHURCH - Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde terör saldırısında 50 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı iki camiye giden...
- Olay yerinden detaylar
Polis incelemesinden görüntüler
Polislerin metal detantörlerle yaptığı çalışmalar
Anma noktasına bırakılan çiçekler CHRİSTCHURCH - Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde terör saldırısında 50 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı iki camiye giden sokaklarda polisin incelemesi devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 11:41 Kaynak: AA
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