Yeni Zelandalı Polisler Caddeleri İnceliyor

- Olay yerinden detaylar Polis incelemesinden görüntüler Polislerin metal detantörlerle yaptığı çalışmalar Anma noktasına bırakılan çiçekler CHRİSTCHURCH - Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde terör saldırısında 50 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı iki camiye giden...

- Olay yerinden detaylar

Polis incelemesinden görüntüler

Polislerin metal detantörlerle yaptığı çalışmalar

Anma noktasına bırakılan çiçekler CHRİSTCHURCH - Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde terör saldırısında 50 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı iki camiye giden sokaklarda polisin incelemesi devam ediyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Yolda Yürüyen Kadın, Çöpün İçine Atılmış Bir Bebek Buldu

İmamoğlu, Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısında Hayatını Kaybedenler İçin Mevlit Okutacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu, Katliamın Yaşandığı Yeni Zelanda'da

Battal İlgezdi'den CHP'yi Karıştıracak Sözler: Önce Kendinizi Eleştirin