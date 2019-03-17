Son Dakika Haberleri: Yeni Zelandalı Polisler Caddeleri İnceliyor

Yeni Zelandalı Polisler Caddeleri İnceliyor

22 dakika önce

- Olay yerinden detaylar Polis incelemesinden görüntüler Polislerin metal detantörlerle yaptığı çalışmalar Anma noktasına bırakılan çiçekler CHRİSTCHURCH - Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde terör saldırısında 50 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı iki camiye giden...

- Olay yerinden detaylar
Polis incelemesinden görüntüler
Polislerin metal detantörlerle yaptığı çalışmalar
Anma noktasına bırakılan çiçekler CHRİSTCHURCH - Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde terör saldırısında 50 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı iki camiye giden sokaklarda polisin incelemesi devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 11:41 Kaynak: AA

Polis, Yeni Zelanda, Güncel
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