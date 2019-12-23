Yeni Zelandalı ragbici Williams'tan Uygur Türklerine destek mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni Zelandalı ragbici Williams'tan Uygur Türklerine destek mesajı - Son Dakika

Yeni Zelandalı ragbici Williams'tan Uygur Türklerine destek mesajı

7 saat önce

Yeni Zelandalı ragbi oyuncusu Sonny Bill Williams, Çin'in Müslüman Uygur Türklerine yönelik muamelesine tepki gösterdi.

Yeni Zelandalı ragbici Williams'tan Uygur Türklerine destek mesajı, System.String[]

Yeni Zelandalı ragbi oyuncusu Sonny Bill Williams, Çin'in Müslüman Uygur Türklerine yönelik muamelesine tepki gösterdi.

Din değiştirip 2009'da Müslüman olan Williams, Twitter'dan "Uygurlar" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Ekonomik menfaatleri insanlığa tercih ettiğimiz üzücü zamanlar." ifadesine yer verdi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de oynayan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil de Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerini ve buna sessiz kalan Müslüman dünyasını sosyal medya hesabından eleştirmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Williams, Uygur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Küçük kızın aldığı Noel kartında, Çin hapishanesinden 'zorla çalıştırılma' mesajı çıktı
Bartın'da iki katlı evde çıkan yangında 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü Yol verme nedeniyle tartıştığı kamyon şoförünü darp etti

Son Dakika Haberleri
22:45 Liverpool teknik direktörü Klopp, Dortmund Türkspor'a videolu mesaj gönderdi - Son Dakika
22:45 Trabzon'da çıkan orman yangınları ile ilgili Valilik'ten açıklama yapıldı - Son Dakika
22:44 Trabzon'daki orman yangını - Son Dakika
22:43 Zeytinyağı yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
22:36 Sakarya savunma sanayinin başkenti olacak - Son Dakika
21:16 Bartın'da iki katlı evde çıkan yangında 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
20:47 İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 22:48:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni Zelandalı ragbici Williams'tan Uygur Türklerine destek mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]