Son Dakika Haberleri: Yeni Zelandalı Rugby Yıldızından Terör Saldırısına Tepki

Yeni Zelandalı Rugby Yıldızından Terör Saldırısına Tepki

1 saat önce

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından terör saldırına ilişkin video paylaşan Müslüman rugby oyuncusu Williams, "Duygularımı dile getirecek kelimeler bulmakta bulmakta zorlanıyorum.

Yeni Zelandalı Rugby Yıldızından Terör Saldırısına Tepki, System.String[]
Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından terör saldırına ilişkin video paylaşan Müslüman rugby oyuncusu Williams, "Duygularımı dile getirecek kelimeler bulmakta bulmakta zorlanıyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailesine başsağlığı diliyorum. Tüm dualarım sizinle." ifadelerini kullandı.

Terör saldırısının Yeni Zelanda'da gerçekleşmesinden dolayı derin üzüntü duyduğunu vurgulayan Williams, "İnşallah, bugün camideki saldırıda hayatını kaybedenler, cennete intikal etmiştir." diye konuştu.

Yeni Zelanda Milli Takımı ile dünya şampiyonluğu yaşayan 33 yaşındaki Sonny Bill Williams, kulüp kariyerinin ilk yıllarında Christchurch kenti takımı Crusaders'da da forma giymişti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:40 

Twitter, Williams, Güncel
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