Yeni Zelandalı Rugby Yıldızından Terör Saldırısına Tepki

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından terör saldırına ilişkin video paylaşan Müslüman rugby oyuncusu Williams, "Duygularımı dile getirecek kelimeler bulmakta bulmakta zorlanıyorum.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından terör saldırına ilişkin video paylaşan Müslüman rugby oyuncusu Williams, "Duygularımı dile getirecek kelimeler bulmakta bulmakta zorlanıyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailesine başsağlığı diliyorum. Tüm dualarım sizinle." ifadelerini kullandı.



Terör saldırısının Yeni Zelanda'da gerçekleşmesinden dolayı derin üzüntü duyduğunu vurgulayan Williams, "İnşallah, bugün camideki saldırıda hayatını kaybedenler, cennete intikal etmiştir." diye konuştu.



Yeni Zelanda Milli Takımı ile dünya şampiyonluğu yaşayan 33 yaşındaki Sonny Bill Williams, kulüp kariyerinin ilk yıllarında Christchurch kenti takımı Crusaders'da da forma giymişti.

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