Yeni Zelandalılar genel seçimler için sandık başında - Son Dakika

Yeni Zelandalılar genel seçimler için sandık başında

17.10.2020 03:27
Yeni Zelandalılar genel seçimler için sandık başında, System.String[]

Yeni Zelanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle 19 Eylül'den bugüne ertelenen genel seçimlerde 3 milyon 436 bin 178 kayıtlı seçmen oy kullanmaya başladı.

Yeni Zelanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle 19 Eylül'den bugüne ertelenen genel seçimlerde 3 milyon 436 bin 178 kayıtlı seçmen oy kullanmaya başladı.

Başbakan Jacinda Ardern yönetimindeki koalisyon hükümetinin iktidarda bulunduğu yaklaşık 5 milyon 92 bin nüfuslu ülkede yerel saatle 09.00'da başlayan oy kullanma işlemi 19.00'da sona erecek.

Son anketlere göre, seçimlerden yüzde 46 oyla zaferle çıkması beklenen Başbakan Ardern liderliğindeki İşçi Partisinin parlamentodaki 120 sandalyenin 59'unu kazanacağı öngörülüyor.

Tek başına iktidar olmayı gerektiren 61 milletvekilini çıkartamayacağı düşünülen Başbakan Ardern'in, seçimlerde yüzde 6 oyla 8 milletvekili kazanmasına kesin gözüyle bakılan halihazırdaki destekçisi Yeni Zelanda Yeşiller Partisinin katılımıyla ülkeyi yönetmeyi sürdüreceği tahmin ediliyor.

Yeni Zelanda'da 2017 yılında yapılan genel seçimlerden 46 milletvekili kazanarak çıkan Başbakan Ardern, 9 milletvekili çıkartan Önce Yeni Zelanda Partisi ve 8 sandalye kazanan Yeşillerin dışarıdan desteğiyle koalisyon hükümeti kurmuştu.

Kovid-19 kısıtlamalarından dolayı seçimlerin daha rahat ortamda yapılabilmesi için oy verme tarihinin ertelendiği ülkede toplum içinde Kovid-19 vakası bulunmuyor.

Halen yurt dışından dönen 40 aktif vakanın bulunduğu Yeni Zelanda'da virüse yakalandığı belirlenen 1883 kişiden 1818'i sağlığına kavuşurken 25'i hayatını kaybetmişti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeni Zelandalılar genel seçimler için sandık başında - Son Dakika

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