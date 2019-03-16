Son Dakika Haberleri: Yeni Zelandalılar Katliam Sonrası Camii Önüne Çiçek Bıraktı

Yeni Zelandalılar Katliam Sonrası Camii Önüne Çiçek Bıraktı

58 dakika önce

Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik düzenlenen ve 49 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrası, Yeni Zelandalılar saldırının düzenlendiği camilerden biri olan Al Nur Camii'nin önüne çiçek bıraktı.

Yeni Zelandalılar Katliam Sonrası Camii Önüne Çiçek Bıraktı, System.String[]
Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik düzenlenen ve 49 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrası, Yeni Zelandalılar saldırının düzenlendiği camilerden biri olan Al Nur Camii'nin önüne çiçek bıraktı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, birçok kişinin öldürüldüğü Al Nur Camii'nin önüne toplanan Yeni Zelandalıların cami önündeki yola çiçekler bıraktığı; bazılarının da mum yaktığı görülüyor. Ayrıca, çiçeklerin bırakıldığı kaldırımda da ırkçılık karşıtı yazıların yer aldığı görülüyor.
Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde bulunan Hagley Park bölgesindeki Al Nur Camisi ve Linwood Camisi'nde yaşanan katliam sonrası Ulusal Güvenlik Tehdit Seviyesinin üst seviyeye alındığı Yeni Zelanda'da olayla ilgili konuşan Başbakan Jacinda Ardern, olay günüyle ilgili olarak Bugün ülkemizin en karanlık günlerinden biri demişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:21 Kaynak: DHA

Yeni Zelanda, Dünya
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