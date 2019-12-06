Son Dakika Haberleri: Yeni Zelandalılara 'vegan' ancak 'veganlığa uygun olmayan' burger
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Yeni Zelandalılara 'vegan' ancak 'veganlığa uygun olmayan' burger

6 saat önce

ABD'li hazır yemek restoran zinciri McDonalds, Yeni Zelanda'daki restoranlarında vegan burger olarak tanıttığı ürününün aslında "tam olarak vegan" sayılamayacağını açıkladı. Şirket yetkilileri ürünün içeriğinin tamamen vegan olduğunu ancak tavuk köfteleriyle aynı yağda pişirildiğini duyurdu

Yeni Zelandalılara 'vegan' ancak 'veganlığa uygun olmayan' burger, System.String[]

ABD'li restoran zinciri McDonalds, Yeni Zelanda'daki şubelerinde "vegan burger" olarak tanıttığı ürününün aslında "tam olarak vegan" sayılamayacağını açıkladı.


Şirket yöneticileri aralık ayı başında ülkedeki şubelerde "McVeggie" adıyla müşterilere sunulan yeni vegan köftenin patates, bezelye, mısır ve soğandan oluştuğunu, ancak hazırlanışı itibarıyla vegan sayılamayacağı ifade etti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Yeni Zelanda, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 07:28 
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