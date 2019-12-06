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Yeni Zelandalılara 'vegan' ancak 'veganlığa uygun olmayan' burger
6 saat önce
ABD'li hazır yemek restoran zinciri McDonalds, Yeni Zelanda'daki restoranlarında vegan burger olarak tanıttığı ürününün aslında "tam olarak vegan" sayılamayacağını açıkladı. Şirket yetkilileri ürünün içeriğinin tamamen vegan olduğunu ancak tavuk köfteleriyle aynı yağda pişirildiğini duyurdu
ABD'li restoran zinciri McDonalds, Yeni Zelanda'daki şubelerinde "vegan burger" olarak tanıttığı ürününün aslında "tam olarak vegan" sayılamayacağını açıkladı.
Şirket yöneticileri aralık ayı başında ülkedeki şubelerde "McVeggie" adıyla müşterilere sunulan yeni vegan köftenin patates, bezelye, mısır ve soğandan oluştuğunu, ancak hazırlanışı itibarıyla vegan sayılamayacağı ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 07:28
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