Son Dakika Haberleri: Yeni Zelenda Başbakanı: Camilere Saldırıda 40 Kişi Hayatını Kaybetti

Yeni Zelenda Başbakanı: Camilere Saldırıda 40 Kişi Hayatını Kaybetti

5 dakika önce

– Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 2 camiye yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 40 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Yeni Zelenda Başbakanı: Camilere Saldırıda 40 Kişi Hayatını Kaybetti, System.String[]
– Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 2 camiye yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 40 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 10 kişinin Linwood camiinde, 30 kişinin de Al Noor Camii'nde öldüğünü söyledi. Başbakan saldırıda 27 kişinin de yaralandığını söyledi.

KATLİAM SONRASI HESABI KAPATILDI

Bu arada katliamı yapan ve silahların görsellerini paylaşan Brenton Tarrant'ın Twitter hesabının kapatıldığı görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:39 Kaynak: DHA

Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Camiye Gerçekleştirdiği Saldırıyı Sosyal Medyada Canlı Yayınladı Yeni Zelanda'da İki Camiye Gerçekleştirilen Saldırıyla İlgili Türkiye'den İlk Açıklama Geldi

Yeni Zelanda'daki Silahlı Saldırgan, Türkiye'ye Yönelik Tehditlerin de Yer Aldığı Manifesto Yayınlamış Yeni Zelanda'daki Saldırıyla İlgili Facebook'tan İlk Açıklama: Hesap Kapatıldı, Görüntüler Kaldırıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 09:44:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Zelenda Başbakanı: Camilere Saldırıda 40 Kişi Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]