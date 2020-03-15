Yeni Zelenda'daki terör saldırısının 1. yıl dönümü - Son Dakika
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Yeni Zelenda'daki terör saldırısının 1. yıl dönümü

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart 2019 tarihinde meydana gelen terör saldırısının 1. yıl dönümünde hayatını kaybedenleri andı.

Yeni Zelenda'daki terör saldırısının 1. yıl dönümü, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart 2019 tarihinde meydana gelen terör saldırısının 1. yıl dönümünde hayatını kaybedenleri andı.


Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart 2019 tarihinde meydana gelen terör saldırısının birinci yıl dönümünde saldırıda hayatını kaybeden ve aralarında 1 Türk vatandaşının da bulunduğu 51 kişiyi saygıyla anıyoruz. Sözkonusu saldırıda aralarında 2 Türk vatandaşının bulunduğu 50 kişi de yaralanmıştı. Ülkemiz, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) 2016-2019 yılları arasında deruhte ettiği İİT Zirve Dönem Başkanlığı sırasında olduğu gibi sonrasında da İslam karşıtlığı ve hoşgörüsüzlükle mücadele bağlamında uluslararası platformlardaki girişimlerde öncü rol oynamakta ve bu yöndeki çabalara aktif destek vermektedir. Yeni Zelanda'daki saldırıdan hemen sonra 22 Mart 2019 tarihinde İstanbul'da dışişleri bakanları düzeyinde İİT Acil İcra Komitesi Toplantısı düzenlenmiştir. Sözkonusu toplantıda kararlaştırıldığı ve bilahare 2019 Mayıs ayında Mekke'de düzenlenen 14. İİT Zirvesi'nde kabul edildiği üzere 15 Mart tarihinin Birleşmiş Milletler başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası kuruluşlarca 'İslamofobiye Karşı Uluslararası Dayanışma Günü' olarak kabul edilmesi yönündeki çağrıyı bu vesileyle yineliyoruz" denildi. - ANKARA

Yeni Zelanda, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 09:52 Kaynak: İHA
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