Son Dakika Haberleri: Yeni Zellanda'daki Cami Saldırısının İlişkin 4 Şüpheli Yakalandı

Yeni Zellanda'daki Cami Saldırısının İlişkin 4 Şüpheli Yakalandı

1 saat önce

IHAAW082952-ASA/15-03-2019- Yeni Zellanda'daki Cami saldırısının ilişkin 4 şüpheli yakalandı 15.03.2019 08: 29: 52 TSI NNNN.

Yeni Zellanda'daki Cami Saldırısının İlişkin 4 Şüpheli Yakalandı, System.String[]
IHAAW082952-ASA/15-03-2019

- Yeni Zellanda'daki Cami saldırısının ilişkin 4 şüpheli yakalandı 15.03.2019 08: 29: 52 TSI
NNNN - CHRİSTCHURCH

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 08:35 Kaynak: İHA

Turkish Seat Industry, 3. Sayfa
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