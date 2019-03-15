Yeni Zellanda'daki Cami Saldırısının İlişkin 4 Şüpheli Yakalandı
1 saat önce
IHAAW082952-ASA/15-03-2019- Yeni Zellanda'daki Cami saldırısının ilişkin 4 şüpheli yakalandı 15.03.2019 08: 29: 52 TSI NNNN.
IHAAW082952-ASA/15-03-2019
- Yeni Zellanda'daki Cami saldırısının ilişkin 4 şüpheli yakalandı 15.03.2019 08: 29: 52 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 08:35 Kaynak: İHA
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