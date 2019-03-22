Yeni Zellanda Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geldi
1 saat önce
IHAAW055438-SIY/22-03-2019- Yeni Zellanda Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geldi 22.03.2019 05: 54: 38 TSI NNNN.
IHAAW055438-SIY/22-03-2019
- Yeni Zellanda Dışişleri Bakanı Türkiye
'ye geldi 22.03.2019 05: 54: 38 TSI
NNNN - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:00 Kaynak: İHA
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