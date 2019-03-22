Son Dakika Haberleri: Yeni Zellanda Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geldi

Yeni Zellanda Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geldi

1 saat önce

IHAAW055438-SIY/22-03-2019- Yeni Zellanda Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geldi 22.03.2019 05: 54: 38 TSI NNNN.

Yeni Zellanda Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geldi, System.String[]
IHAAW055438-SIY/22-03-2019

- Yeni Zellanda Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geldi 22.03.2019 05: 54: 38 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:00 Kaynak: İHA

Turkish Seat Industry, Türkiye, Politika
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