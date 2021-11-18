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Yeni Zigana Tüneli inşaatında ışığı görmeye 350 metre kaldı - Son Dakika

Yeni Zigana Tüneli inşaatında ışığı görmeye 350 metre kaldı

18.11.2021 13:41
Yeni Zigana Tüneli inşaatında ışığı görmeye 350 metre kaldı

Tamamlandığında dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ve Türkiye'nin ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak yeni Zigana Tüneli'nde ışığı görmeye 350 metre kaldı.

Tamamlandığında dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ve Türkiye'nin ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak yeni Zigana Tüneli'nde ışığı görmeye 350 metre kaldı.

Trabzon- Gümüşhane kara yolu üzerinde yapımı devam eden yeni Zigana Tüneli Projesi'nde yüzde 97 oranında kazı çalışması tamamlanırken, tünel tamamlandığında Trabzon ile Gümüşhane arası araçla 1,5 saat olan ulaşım 40 dakikaya düşecek.

Doğu Karadeniz Bölgesi'ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta yapımı süren Zigana Tüneli'nin inşaatında sona yaklaşıldı. 24 saat vardiyalı çalışmaları süren tünel inşaatında yüzde 97 oranında kazı destekleme seviyesine gelindiği, ışığın görünmesine ise her iki tünelde 350 metre kaldığı bildirdi.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Köstere köyü mevkiiyle Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Başarköy köyü arasında her biri 14,5 kilometre ve toplam 29 kilometre uzunluğundaki tünel, bittiğinde hem lojistik olarak Trabzon Limanı'nı Orta Anadolu'ya bağlayacak hem de Türkiye'nin güneyine, doğusuna bağlayacak önemli bir aks üzerinde yer alacak.

İlki 42 yıl önce temeli atılan ve 14 senede yapımı tamamlanan bin 700 metrelik 1. Zigana Tüneli'nin ardından toplam 29 kilometrelik 2. Zigana Tüneli'nin Gümüşhane yönünde Nisan 2016, Trabzon yönünde ise Ağustos 2016'da çalışmalarına başlanılmıştı. Özellikle yağışlı, karlı ve buzlu havalarda sürücülerin korkulu rüyası olan keskin virajlar ve rampalar tünel tamamlandığında ortadan kalkacak ve böylece daha konforlu, daha güvenli ve daha ekonomik bir ulaşım imkanı sağlanacak.

(Bekir Koç/İHA)

Yeni Zigana Tüneli inşaatında ışığı görmeye 350 metre kaldı
Yeni Zigana Tüneli inşaatında ışığı görmeye 350 metre kaldı
Yeni Zigana Tüneli inşaatında ışığı görmeye 350 metre kaldı

Doğu Karadeniz Bölgesi, Gümüşhane, Türkiye, Trabzon, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeni Zigana Tüneli inşaatında ışığı görmeye 350 metre kaldı - Son Dakika


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